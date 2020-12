Kolejny start Huty Częstochowa

Dziś oficjalnie rozpoczął się kolejny rozdział historii Huty Częstochowa, która weszła w skład grupy Liberty Steel. Na razie w formie dzierżawy, ale spółka chce wykupić hutę. Rozruch instalacji już w nowym roku.

W końcu stycznia odbędzie się trzeci przetarg na kupno Huty Częstochowa

Trzeci przetarg na kupno huty ma zostać rozstrzygnięty w styczniu przyszłego roku. Cena wywoławcza wynosi 190 mln złotych. To o 60 mln złotych mniej niż w pierwszym przetargu i o 30 mln mniej niż w drugim. Według związków za kwotę oferowaną w drugim przetargu Liberty chciało kupić hutę z wolnej ręki. Wówczas jednak dzierżawcą huty był Sunningwell, który miał w związku z tym prawo pierwokupu. Teraz prawo to należy do Corween Investments.Czytaj także: Liberty Steel kupią huty Thyssenkruppa? Pracownicy huty z niepokojem patrzą na termometry. Zakład nie pracuje od ponad dwóch miesięcy i obawiają się ewentualnych mrozów, które w dłuższym okresie mogłyby być szkodliwe dla niedziałających instalacji. Dotyczy to przede wszystkim walcowni, która nigdy w zimie nie pozostawała wyłączona. W wypadku stalowni, która bardzo długo była nieczynna, są odpowiednie procedury, pozwalające uniknąć zniszczeń. Dla walcowni nikt ich dotąd nie opracował. Na razie mapy pogody zdają się sprzyjać zakładowi.