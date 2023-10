Koncerny samochodowe już teraz biją się o ekologiczną stal. Będzie w cenie

Producenci samochodów i stali zawierają umowy na tzw. zieloną stal i wykorzystują je do promowania swoich działań w zakresie ochrony środowiska. Problem w tym, że stal nadal jest wytwarzana przy użyciu paliw kopalnych - informuje Automotive News.

Bez dostaw zielonego wodoru na dużą skalę większość stali będzie początkowo wytwarzana z gazu ziemnego, a to wciąż dalekie od niskiej emisyjności.

Największa gospodarka Europy, czyli niemiecka, zamierza do 2030 r. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o dwie trzecie w porównaniu z poziomem z 1990 r. i osiągnąć zerową emisję netto do 2045 r.

Koncerny motoryzacyjne zabezpieczają dostawy bardziej ekologicznej stali już teraz.

Niemieccy producenci stali Thyssenkrupp i Salzgitter znajdują klientów gotowych zapłacić wyższą cenę za ekologiczną stal. Wśród nich są potentaci motoryzacji, tacy jak Mercedes-Benz, grupa Volkswagen, BMW czy Ford. Jednak bez dostaw zielonego wodoru na dużą skalę większość tej stali będzie początkowo wytwarzana z gazu ziemnego, a przejście do następnego etapu - stopniowe.

Stal wytwarzana z gazu ziemnego nie jest stalą neutralną dla klimatu i ostatecznie to się liczy – uważa Oliver Sartor, starszy doradca w ośrodku doradczym Agora Industry. Dlatego – jak pisze serwis Automotive News - potrzebny jest system etykietowania pokazujący poziom emisji różnych produktów, ponieważ wykorzystanie gazu ziemnego to dopiero pierwszy krok w transformacji sektora stalowego, który nadal spala miliardy ton węgla, generując około 7 proc. światowych emisji dwutlenku węgla.

Wodór odegra kluczową rolę w odchodzeniu Niemiec od paliw kopalnych

Niemiecka Federacja Stali proponuje właśnie taki system etykietowania, w ramach którego jedynie stal pierwotna, wyprodukowana w 100 proc. z ekologicznego wodoru, może być oznaczona jako „bliska zeru”.

Wodór odegra kluczową rolę w odchodzeniu Niemiec od paliw kopalnych, ponieważ największa gospodarka Europy zamierza do 2030 r. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o dwie trzecie w porównaniu z poziomem z 1990 r. i osiągnąć zerową emisję netto do 2045 r. Na początku tego roku Niemcy ujawniły plany połączenia rurociągami wodorowymi węzłów przemysłowych w pobliżu Renu, południa i wschodu kraju.

Według Thyssenkrupp będzie dostępnych wiele różnych poziomów stali, w zależności od ilości CO2 uwalnianego w procesie produkcyjnym. Jak twierdzi firma, jej klienci są gotowi zapłacić premię za bardziej ekologiczną stal.

Wyższa cena za wiedzę o tym, jaki jest ślad węglowy stali

- Ludzie są skłonni zapłacić za to wyższą cenę, ponieważ zrozumieli, że również mogą być pionierami w zakresie ekologicznej stali (…). Zawieram umowy, w których mogę bardzo dokładnie powiedzieć klientom, jaki będzie ślad węglowy stali – powiedział Automotive News prezes firmy Salzgitter, Gunnar Groebler.

Według Automotive News, ​​VW i BMW zabezpieczyły już przyszłe wolumeny stali, także BMW zawarło umowy z producentami stali niskoemisyjnej i zachęca dostawców do przejścia z produkcji opartej na węglu do wykorzystania wodoru. Ford oświadczył, że zobowiązał się, że do 2030 r. co najmniej 10 proc. jego głównych zakupów stali będzie charakteryzowało się emisją dwutlenku węgla na poziomie bliskim zera.