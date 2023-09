Kontenery nie uratowały zysku Zrembu

Chojnicki Zremb, mimo zwiększenia poziomu sprzedaży, zanotował straty. Spadku sprzedaży usług i konstrukcji stalowych nie był w stanie zrównoważyć wzrost w sprzedaży kontenerów. Ponad połowę swoich przychodów spółka osiągnęła za granicą.

W pierwszym półroczu tego roku spółka Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice odnotowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 16,142 mln zł. Stanowi to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 8,33 proc.

Sprzedaż usług w omawianym okresie spadła o 1,344 mln zł, co stanowi spadek o 57,28 proc. Sprzedaż wyrobów wzrosła o 2,616 mln zł, a więc o 21,19 proc. Przy czym wartość sprzedaży kontenerów wzrosła o 3,798 mln zł, czyli o ok. 36 proc., natomiast wartość sprzedaży konstrukcji stalowych spadła do 592 000 złotych, co stanowi około jednej trzeciej wyniku sprzed roku.

Firma zwiększyła sprzedaż korzystniejszych cenowo wyrobów dla wojska

Zarząd spółki wyjaśnia, że jedną z przyczyn wzrostu przychodów jest "wzrost cen materiałów do produkcji i idące w ślad za tym podnoszenie przez Emitenta cen swoich wyrobów. Ponadto Emitent realizuje coraz więcej zamówień z przeznaczeniem dla sił zbrojnych, które charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania i trudności, co wiąże się z ich wyższą ceną".

Pod względem struktury geograficznej sprzedaży dominuje eksport, który stanowił ok. 55,96 proc. sprzedaży ogółem. Wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 9,033 mln zł, podczas gdy w kraju uzyskano 7,109 mln zł.

Spółka informuje, że odnotowała wyższy niż przed rokiem zysk na sprzedaży w wysokości 274 tys. zł (w analogicznym okresie roku 2022 zysk w wysokości 210 tys. zł).

Ostatecznie pierwsze półrocze skończyło się stratą

Saldo pozostałej działalności operacyjnej to jednak strata w wysokości 77 000 zł (za analogiczny okres 2022 roku zysk w wysokości 1,274 mln zł.). Strata została spowodowana w głównej mierze: "utworzonym odpisem aktualizujący wartość zapasów materiałów, wypłatą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji dla Pana Kazimierza Cemki i przesunięciem realizacji niektórych kontraktów ze względu na komplikacje w ich realizacji".

Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 20 tys. zł. Przed rokiem w tej pozycji bilansu widniał zysk w wysokości 1,311 mln zł. Strata na poziomie netto wyniosła 87 000 złotych. Przed rokiem było 779 000 zł zysku.