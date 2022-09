Kopalnia bierze na wstrzymanie. Największy producent złota na świecie obawia się podatków

Koncern Newmont Corp opóźnia wartą minimum dwa miliardy dolarów inwestycję w peruwiańską kopalnię Yanacocha. To przykład, z czym będą musiały zmierzyć się państwa Ameryki Południowej w przypadku większego obłożenia podatkowego firm górniczych.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Politycy z Ameryki Południowej chcą, aby spółki górnicze płaciły większe podatki.

Firmy liczą koszty i część projektów może zostać odłożona.

Sprawiedliwy podział zysków to temat polityczny w regionie.

Oficjalnie inwestycja została odłożona do 2024 roku. Koncern jako przyczyny tej decyzji podaje warunki rynkowe, w tym „ciągłą wojnę na Ukrainie, rekordową inflację, rosnące ceny towarów i surowców, przedłużające się zakłócenia w łańcuchu dostaw i konkurencyjne rynki pracy”.

Choć wszystkie te czynniki wpływają na inwestycję, to jak zauważają analitycy, nie tylko one. Brakuje jeszcze jednego powodu. Zdaniem specjalistów spółka nie mówi o tym, że Peru stało się zbyt ryzykownym obszarem dla wielkich inwestycji.

Kraje chcą zachować bogactwo, ale kosztem zagranicznych firm górniczych

Od kilku lat w krajach andyjskich Ameryki Południowej narasta przekonanie, że wielkie koncerny górnicze nie dzielą się w wystarczający sposób zyskami z eksploatowanych w Andach złóż metali. Taki głos jest mocny w Chile, Boliwii czy Peru.

Jak mantra powtarzane są stwierdzenia, że zagraniczne firmy górnicze prowadzą politykę neokolonialną, a zyski wywożone są z krajów. To stało się zresztą jednym z głównych tematów ubiegłorocznej kampanii wyborczej w Chile.

Koniec końców, na fali oskarżeń o niesprawiedliwą politykę społeczną w krajach regionu wygrywali kandydaci lewicowi bądź skrajnie lewicowi.

Tak stało się w 2006 roku w Boliwii, tak stało się w ubiegłym roku w Chile. Także Pedro Castillo, prezydent Peru, uchodzi za bardzo lewicowego.

Ponieważ wyborcy oczekiwali spełnienia obietnic, jakie padały podczas kampanii, w krajach tych zaczęto zmieniać prawo. Główną wytyczną stało się większe obłożenie podatkami firm górniczych. Tyle że - jak to bywa w życiu - na reakcję na te kroki długo nie trzeba było czekać.

Koncerny górnicze wielokrotnie ostrzegały, że zbytnie obłożenie podatkami może spowodować skutki odwrotne do zamierzonych. Wpływy podatkowe będą niższe, niż zakładano, bo firmy licząc koszty, mogą zamrażać produkcję w mniej efektywnych zakładach.

Żółta kartka dla władz czy faktycznie trudne warunki rynkowe firmy?

Decyzja Newmont Corp zaskoczyła władze Peru. I nie chodzi tylko o kwestie podatkowe i wpływy z tego tytułu do budżetu. Zdaniem specjalistów brak rozbudowy kopalni spowoduje, że ta zacznie w szybkim tempie zmniejszać produkcję.

A mówimy o jednej z większych kopalń w regionie. W szczytowym okresie produkcja złota w kopalni Yanacocha przekraczała sto ton rocznie. Dla porównania nasz KGHM we wszystkich kopalniach wytwarza około 3 ton metalu – choć należy zaznaczyć, że jest on ubocznym skutkiem produkcji miedzi.

Inwestycja w nowe zaplecze techniczne i rozszerzenie zasięgu odkrywki miały zapewnić przedłużenie żywotności kopalni – obecna planowana jest do 2040 roku – na kolejne 2-3 dekady. Teraz zostało to odłożone i wcale nie ma pewności, że koncern do tego pomysłu powróci.

Co zrobią władze w Limie? Nie wiadomo. Na razie kurs jest twardy, podatki górnicze mają być wyższe.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...