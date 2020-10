Koronawirus mocno uderzył w wyniki PGO

Większość branż, z którymi współpracuje Polska Grupy Odlewnicza odczuło skutki pandemii. Najmocniej odbiła się ona na górnictwie, rolnictwie i motoryzacji, które stanowią ponad połowę przychodów grupy. Grupa odnotowała więc dwucyfrowe spadki przychodów i zysku.

Czytaj także: Grupa PGO walczy z rynkowym osłabieniem Branża motoryzacyjna stanowiła 5,9 proc. obrotów Grupy PGO i jej udział w strukturze sprzedaży zmniejszył się w stosunku do poziomu z końca 2019 r. o 0,8 punktu procentowego. Sprzedaży spadła o około 46 proc. rok do roku, czego główną przyczyną był lockdown i zamknięcie zakładów produkujących samochody. W tym czasie sprzedaż samochodów ciężarowych w Europie spadła o 90 proc., natomiast producenci aut osobowych odnotowali spadki sprzedaży o 60-70 proc. PGO informuje, że dopiero z końcem czerwca 2020 r. zanotowało zauważalny trend wzrostu zamówień i stopniowego powrotu do wcześniej prognozowanych poziomów sprzedaży. „Największe ożywienie w sprzedaży pojazdów odczuły sektor kamperów i przyczep, które w okresie trwającej epidemii uznane zostały za najbezpieczniejszą formę podróżowania i wypoczynku” – informuje PGO.Udział branży Technika Napędowa w sprzedaży PGO stanowił 5,3 proc., co w stosunku do końca 2019 r. stanowi wzrost o 0,8 p.p. W I półroczu 2020 r. w segmencie odlewów żeliwnych sprzedaż utrzymywała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Natomiast w segmencie odkuwek nastąpił wzrost sprzedaży o około 37 proc. dzięki zintensyfikowaniu współpracy z europejskimi producentami dużych przekładni przemysłowych. Wielu klientów wytwarzających napędy dla branży budowlanej i spożywczej pomimo ogólnoświatowego lockdown nie wstrzymało swojej produkcji, a ich zamówienia pozostały na niezmienionym poziomie, co jest dobrym prognostykiem na drugą połowę 2020 r.Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 15,338 mln zł.Zysk netto wyniósł 10,698 mln zł i był niższy od wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego o 41,0 proc.