Koronawirus może na lata zahamować elektromobilność

Zapotrzebowanie na lit w tym roku miało wzrosnąć aż o 15 proc. Nie wzrośnie, najnowsze prognozy mówią o mniejszym o 5 proc. zużyciu tego metalu. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Jednak jej skutki będą odczuwalne w produkcji białego metalu przez całe lata i mogą odbić się na całej światowej elektromobilności.

Bitwa o lit

Chilijska spółka SQM także wyhamowuje z ekspansją. W końcu największy producent litu na świecie chiński Tianqi Lithium, po tym jak w pierwszym kwartale obecnego roku zanotował fatalne wyniki, zapowiedział rezygnację z kilku projektów górniczych i sprzedaż niektórych aktywów, w tym sprzedaż części swoich udziału w kopalni Greenbushes w Australii Zachodniej, największej na świecie produkującej lit ze skał twardych. Firma zanim rozpocznie kolejne inwestycje musi się bowiem uporać z brzemieniem sięgającego sześciu miliardów dolarów zadłużenia.Wszystko to razem oznacza, że w najbliższych latach podaż litu na rynkach będzie rosła raczej w minimalnym stopniu. Jak w przypadku innych projektów górniczych, uruchomienie wydobycia jest czasochłonne. Już teraz specjaliści mówią o kilkuletniej luce w nowych zdolnościach produkcyjnych litu.Wszystko to zaś ma poważne implikacje. – Koronawirus będzie miał poważne następstwa dla rozwoju elektromobilności - mówi Seth Goldstein, analityk Morningstar.Popyt na elektryczne samochody chwilo spadł, bowiem w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego tanieją paliwa, a auta na benzynę czy olej napędowy jeżdżą relatywnie taniej i to może zachęcać klientów.Tyle, że jak zwracają uwagę specjaliści, dopłaty do samochodów elektrycznych i coraz większa świadomość ekologiczna ludzi powoduje, że „elektryki” cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów i w przyszłości popyt na nie będzie rósł. Dodatkowo zastąpieniu samochodów na benzynę kibicują rządy, a to ważki argument.Tymczasem jednoczesne zamrożenie wielu projektów litowych powoduje, że w najbliższych kilku latach litu może zwyczajnie brakować.Nastroje w branży producentów litu dobrze pokazuje decyzja Vincenta Mascolo, dyrektora generalnego Ironridge Resources Ltd. Spółka właśnie wystawiła na sprzedaż swój projekt produkcji litu w Ghanie.Wszystko to sprawia, że w najbliższych kilku latach litu będzie zwyczajnie zbyt mało. Skala niedoboru może wynieść nawet ponad 10 tys. ton (przy rocznej produkcji na poziomie około 100 tys. ton). To zaś może wywindować jego ceny i - co z tym związane - wszystkich wyrobów wykorzystujących ten metal.