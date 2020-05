Koronawirus nie bardzo zaszkodził Alumetalowi

Koniec pierwszego kwartału był już dla Alumetalu trudny, ze względu na zatrzymanie przemysłu motoryzacyjnego, który jest podstawowym odbiorcą spółki. Mimo niższych wolumenów sprzedaży i wartości przychodów Alumetal zwiększył wynik EBITDA.

Przychody Alumetalu w pierwszym kwartale wyniosły 322,1 mln złotych, co stanowiło spadek o 21 proc. rok do roku.

Wynik EBITDA wzrósł o 5 proc. do 26,1 mln zł.

Zysk netto w wyniósł 11,8 mln zł i był niższy rok do roku o 22 proc.



Na wynikach pierwszego kwartału najmocniej zaważył marzec, w którym najważniejszy dla Alumetalu rynek samochodów zaczął odczuwać skutki epidemii koronawirusa. Co prawda spowolnienie w motoryzacji było zauważalne już wcześniej, ale spadki rejestracji nowych aut w styczniu i w lutym były w Unii Europejskiej jednocyfrowe. W marcu rejestracje spadły o 55 proc.



W okresie I kwartału 2020 roku wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 47,6 tys. ton i był o 12 proc. niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu podkreśla jednak, że to wynik bliski średniokwartalnym wynikom roku 2019.



- Plan wolumenów był o kilka tysięcy ton lepszy, ale już w marcu nasi klienci sygnalizowali przesunięcia i planowane zamknięcia fabryk. W sumie jednak wynik jest podobny do średniej kwartalnej wcześniejszych lat - mówi Agnieszka Drzyżdżyk.



Przychody w pierwszym kwartale wyniosły 322,1 mln złotych, co stanowiło spadek o 21 proc. rok do roku. Agnieszka Drzyżdżyk zwraca jednak uwagę na to, że to skutek m.in. wysokiej bazy porównawczej – pierwszy kwartał ubiegłego roku był ostatnim z bardzo wysokimi wolumenami sprzedaży. Niższe wolumeny w połączeniu z niższą o 10 proc. średnią ceną sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal wpłynęły na obniżenie przychodów.



Według informacji Alumetalu, średni poziom marży benchmarkowej w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wyniósł 448 euro/t i był o 20 proc. wyższy niż średnia w 2019 roku i o ponad 30 proc. wyższy niż wieloletnia średnia (lata 2008 – I kwartał 2020), która wynosi 344 euro/t.

– Od początku drugiego kwartału widzimy stopniowe dopasowywanie marży benchmarkowej związane z pandemią. W kwietniu marża benchmarkowa była o 12 proc. niższa niż średnia z I kwartału 2020 roku, a w pierwszej połowie maja była o 31 proc. niższa i wynosiła 309 euro/t – wyjaśnia Agnieszka Drzyżdżyk.



Wyższe marże były przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 26,1 mln zł w porównaniu z 24,8 mln zł w I kwartale 2019 roku, czyli wzrostu o 5 proc., mimo mniejszego poziomu sprzedaży ilościowo. Wynik EBITDA na tonę wzrósł rok do roku o 20 proc., sięgając 548 złotych.



Operacyjny cash flow zmniejszył się w jest – 11 mln złotych, co jest przede wszystkim skutkiem zmiany struktury zapasów. - Przypomnę, że końcówka 2019 roku to bardzo niski poziom zapasów, szczególnie w obszarze surowców złomowych. W pierwszym kwartale zaczęliśmy odbudowywać zapasy, a w tym samym czasie zwiększyliśmy wolumeny sprzedaży. W sumie przełożyło się to na negatywny cash flow – powiedziała Agnieszka Drzyżdżyk.



Zysk netto w wyniósł 11,8 mln zł i był niższy rok do roku o 22 proc. – W pierwszym kwartale ubiegłego roku inwestowaliśmy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gorzycach i budowaliśmy aktywa podatkowe, natomiast w tym roku inwestujemy głównie w Kętach, gdzie nie mamy prawa do ulgi podatkowej i tylko te aktywa zużywamy. Drugim powodem są różnice kursowe i osłabienie węgierskiego forinta do euro – wyjaśnia Przemysław Grzybek, dyrektor finansowy Alumetalu.



Po uwzględnieniu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto wyniósł 15,1 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2019 roku o 11 proc.



Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2020 roku wyniosły 15,5 mln zł i były o 134 proc. wyższe niż w I kwartale 2019 roku, a ich struktura wyglądała następująco: 0,1 mln zł na wydatki odtworzeniowe i 15,4 mln zł na wydatki związane z modernizacją i zwiększeniem mocy produkcyjnych, głównie w zakładzie w Kętach.