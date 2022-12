Koszty energii i walońskie podatki wykończyły walcownię Liberty w Liege

Belgijski sąd gospodarczy Liberty zezwolił na sprzedaż walcowni. Zakład boryka się z problemami od lat, a w ramach Liberty co najmniej od roku. Wzrost kosztów energii i podatków w Walonii, wraz z rozregulowaniem rynku przez wojnę zadały firmie ostateczny cios.

Uruchomione przez sąd postępowanie restrukturyzacyjne będzie chronić firmę przed wierzycielami, początkowo do 30 kwietnia 2023. „

Zarząd firmy, jej związki zawodowe i wyznaczeni przez sąd administratorzy będą teraz współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia i realizacji strategicznych opcji dla firmy, w tym jej sprzedaży” - podała Liberty Steel w komunikacie.

Liberty przejęło upadające zakłady w 2018 roku. Od tego czasu spółka zainwestowała w Liege 140 mln euro (157,4 mln dolarów), ale nie udało się postawić zakładu na nogi, do czego przyczyniły się także problemy finansowe Liberty, wynikające z upadku w marcu 2021 Greensill Capital, głównego podmiotu finansującego działania GFG Alliance, do którego należy Liberty Steel i pracownicy zwrócili się do sądu o restrukturyzację. Według spółki jej zarząd i związki zawodowa wraz z wyznaczonymi przez sąd administratorami będą teraz szukali strategicznych opcji dalszego funkcjonowania firmy, także znalezienia dla niej nowego właściciela.

„Od początku roku europejski przemysł stalowy został poważnie dotknięty bardzo wysokimi cenami energii, z dodatkowymi podatkami w Walonii, które wpłynęły na marże operacyjne Liberty Liège, podczas gdy nadmierne zapasy u klientów na początku wojny na Ukrainie, w połączeniu z rosnącym importem z UE doprowadził do załamania popytu ze strony klientów” – informuje spółka. Według danych S&P Global Platts od początku tego roku ceny stali spadły na rynku, na którym działa spółka spadły o jedną trzecią. Trudna sytuacja na rynku powodowała już przestoje obu zakładów.

Liberty Belgia ma w Tilleur linię produktów opakowaniowych, obejmującą m.in. pięcioklatkową walcownię zimną. Moce produkcyjne tej linii to 200 000 ton rocznie, a także centrum serwisowe z trzema liniami cięcia i kombinację trawiarki z walcownią zimną (4 klatki). We Flemmale są dwie linie galwanizacyjne o mocy 950 000 ton rocznie oraz centrum serwisowe z 2 liniami cięcia wzdłużnego.