Koszty rosną szybciej od przychodów. Mimo to Ropczyce notują dobre wyniki

Pierwsze 9 miesięcy roku były dla ZM Ropczyce udanym okresem, mimo wciąż bardzo trudnych warunków rynkowych. Przychody wzrosły niemal o połowę, zysk EBITDA o ponad jedną czwartą, a zysk netto o jedną piątą.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach br. wzrosły rok do roku o 47,4 proc. do poziomu 377,5 mln zł

Wynik EBITDA zwiększył się o 26,8 proc. do 55,2 mln zł.

Zysk netto był wyższy rok do roku o 20,5 proc. i wyniósł 36 mln zł.

W komunikacie dotyczącym wyników trzeciego kwartału Józef Siwiec, prezes zarządu ZM Ropczyce podkreśla konieczność działania na trudnym i nieprzewidywalnym rynku. Na warunki prowadzenia działalności w tym okresie bardzo silnie wpływała wojna na Ukrainie oraz wciąż obecna jeszcze pandemia.

- Dotknęły nas między innymi z duże wahania cen surowców oraz problemy w ich dostępności, a także znaczny wzrost kosztów transportu. Pomimo przeprowadzonych modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, silnie odczuliśmy też wyższe ceny energii elektrycznej i gazu, będące główną przyczyną wzrostu kosztów wytworzenia, które uległy zwiększeniu o blisko 56 proc. rok do roku. Jednakże osiągnięcie takich wyników przy tym wzroście kosztów możliwe było dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i większemu naciskowi na wzrost ilościowy produkcji. Umożliwiło to znaczne zniwelowanie negatywnego wpływu rosnących kosztów przez wzrost skali działalności – mówi Józef Siwiec.

Podkreśla przy tym dalszy rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, która mimo odczuwalnych symptomów dekoniunktury, zauważalnych zwłaszcza w europejskim hutnictwie, wzrosła, sięgając udziału w przychodach ogółem wyniósł 61 proc.- Choć za nami bardzo dobry trzeci kwartał, to na kolejne okresy patrzymy z dużą ostrożnością, mając na uwadze przede wszystkim dotychczasowe doświadczenia i dużą nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego zarówno w skali makroekonomicznej jak też globalnej – mówi Józef Siwiec.

Ropczyce coraz więcej przychodów czerpią z eksportu

W ujęciu branżowym po trzech kwartałach br., nadal zdecydowanie największym odbiorcą wyrobów spółki był segment hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż na rzecz klientów w tym segmencie rynku wyniosła ponad 195,5 mln zł i była o 55 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z uwagi na wzrost poziomu eksportu o 82 proc. rok do roku. W eksporcie kontynuowana była działalność na dotychczas obsługiwanych rynkach, a do czołowych konsumentów materiałów ogniotrwałych wytwarzanych przez Spółkę z Czech, Niemiec, Austrii, Francji i Turcji dołączyła także w ograniczonym zakresie Ukraina.

W kraju, pomimo nadal dodatniej dynamiki pojawiły się spadki sprzedaży na niektórych kierunkach, wynikające z odczuwalnego zmniejszenia zapotrzebowania na realizację inwestycji strukturalnych.

Hutnictwo pozostaje wiodącą grupą odbiorców, ale sprzedaż w innych segmentach także rośnie

Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekroczyła 82 mln zł i było to więcej o prawie 25 proc. rok do roku. W kraju, podobnie do okresów wcześniejszych kontynuowano dostawy do większości producentów metali nieżelaznych, dostarczając indywidualnie dedykowane rozwiązania dla poszczególnych urządzeń cieplnych. Rynki eksportowe to m.in. w Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania, Dania, Holandia i USA.

„Wysoki poziom sprzedaży po trzech kwartałach br. zrealizowano również dla odbiorców z branży cementowo – wapienniczej, przychody wyniosły bowiem aż 72 mln zł i były wyższe rok do roku o ok. 58 proc. Sprzedaż krajowa w tym segmencie stanowiła uzupełnienie dla dynamicznie rozwijającej się współpracy z partnerami zagranicznymi. Szczególnie wysoką dynamikę Spółka utrzymywała w obrotach z cementowniami oraz wapiennikami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech oraz w krajach arabskich. Istotna część projektów w bieżącym roku była realizowana przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami inżynieringowym działającymi na całym świecie” – czytamy w komunikacie spółki.

Sprzedaż spółki do pozostałych grup odbiorców w okresie trzech kwartałów 2022 roku stanowiła około 3 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem i dotyczyła w głównej mierze współpracy z odlewnictwem, hutnictwem szkła oraz przemysłem koksowniczym.

Spółka kontynuuje program inwestycyjny - dostała kolejne wsparcie

ZM Ropczyce planuje dalszy rozwój i wciąż realizuje swoje plany inwestycyjne. Na początku października br. Spółka otrzymała od Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec decyzję administracyjną o udzieleniu wsparcia w postaci prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nowych inwestycji. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 74,88 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2027 r.

- Podjęliśmy właśnie decyzję o realizacji kilkuletniego projektu inwestycyjnego w zakresie zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dalszych działań proekologicznych o łącznej wartości prawie 75 mln zł. Od Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec otrzymaliśmy decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację tej inwestycji w postaci zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tych inwestycji – komentuje Józef Siwiec.