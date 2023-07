Kraje UE tracą rynek stali. Państwa rozwijające się pompują produkcję

Unia Europejska to obecnie region tracący najwięcej ze swojej hutniczej produkcji. Spadki obserwujemy także w Ameryce i rozwiniętych krajach Azji. Państwa rozwijające się pompują produkcję. Na czele zwiększających produkcję stoją Indie.

Unii Europejskiej spadek produkcji stali w pierwszym półroczu wyniósł 10,9 proc. Stagnacja w Unii bije także w największego eksportera stali do UE – Turcję, która straciła ponad 16 proc.

Ameryka Północna i kraje poradzieckie (w tym walczące ze sobą Rosja i Ukraina) straciły mniej więcej podobny odsetek, około 3,5 proc.

Największe wzrosty odnotowały Indie i Iran, odpowiednio o 7,4 proc. i 4,8 proc.

Według statystyk World Steel Association w czerwcu tego roku produkcja stali na świecie pozostała na niemal niezmienionym poziomie jak przed rokiem – wyprodukowano 158,8 mln ton stali, co stanowi spadek ledwie o 0,1 proc. W skali całego półrocza nie jest już tak dobrze. Spadek to już 1,1 proc. (produkcji wyniosła 943,9 mln ton).

Gdzie jest najgorzej? W Europie, a dokładniej mówiąc w Unii Europejskiej. Co prawda tym razem największy spadek w pierwszym półroczu dotyczy regionu oznaczonego jako pozostałe kraje europejskie, ale tam głównym producentem jest Turcja. W pierwszym półroczu wyprodukowała 15,9 mln ton spośród 20,2 mln ton wyprodukowanych przez cały region, w którym oprócz niej są jeszcze Norwegia, Serbia, Macedonia i Wielka Brytania. W wypadku Turcji to spadek rok do roku o 16,3 proc., podczas gdy cały region stracił 14,1 proc. produkcji. To o tyle ważne, że Turcja to główny pozaunijny dostawca stali na nasz rynek, więc unijne problemy odbijają się także na tureckim hutnictwie.

Unia wciąż w spadkowym trendzie zużycia i produkcji stali

Tymczasem w Unii Europejskiej spadek produkcji stali w pierwszym półroczu wyniósł 10,9 proc. Wyprodukowano 66,3 mln ton stali. Jedyny unijny producent w globalnej pierwszej dziesiątce, Niemcy straciły 5,3 proc. produkcji, która spadła do 18,5 mln ton.

Nie ma się co dziwić. Na unijnym rynku stali od miesięcy słychać o stagnacji, zmniejszającym się popycie, zastoju w branżach konsumujących stal.

Według opublikowanych w maju szacunków stowarzyszenia Eurofer w tym roku spadek zużycia stali w Unii Europejskiej ma sięgnąć 1 procenta. To gorsza prognoza niż wygląda, bo odniesieniem jest rok 2022, a w nim odnotowano spadek zużycia rok do roku o 7,2 proc. Inaczej mówiąc – trend wciąż się pogłębia. Eurofer spodziewa się natomiast ponad pięcioprocentowego odbicia w przyszłym roku.

Nieco mniejszy spadek niż Unia Europejska zanotowała Ameryka Południowa, gdzie wyprodukowano 20,4 mln ton stali, a to o 7 proc. mniej rok do roku. Największy producent tego regionu, Brazylia (9 miejsca na liście największych producentów na świecie) zmniejszyła produkcję o 8,9 proc., do 16 mln ton.

Ameryka Północna i kraje poradzieckie (w tym Rosja i Ukraina) straciły mniej więcej podobny odsetek, około 3,5 proc. Dla Ameryki oznacza to wyprodukowanie 54,8 mln ton, a dla państw poradzieckich 43,3 mln ton. Największy producent Ameryki Północnej i czwarty producent na świecie, Stany Zjednoczone straciły jednak 2,9 proc. produkcji, który spadła do 39,9 mln ton, podczas gdy Rosja, będąca na liście największych producentów jedną pozycję za USA zwiększyła produkcję o 1 proc., do 37,5 mln ton.

Afryka i Bliski Wschód najszybciej rosną, ale to jeszcze najmniejsi producenci

Azja i Oceania pozostała na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego – produkcja na poziomie 708,2 mln ton to wzrost o 0,7 proc. W tym obszarze jest jednak aż 4 producentów z pierwszej dziesiątki i sytuacja w każdym z tych krajów jest inny.

Podczas gdy Chiny, największy światowy producent, zwiększyły produkcję o 1,3 proc. do 535,6 mln ton, znajdujące się na miejscu drugim Indie zwiększyły produkcję o 7,4 proc., sięgając 67,9 mln ton, a zamykająca podium Japonia straciła 4,7 proc. produkcji, która spadła do 43,8 mln ton. Korea Południowa, która jest na szóstym miejscu, wyprodukowała 33,7 mln ton, o 0,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Trzyprocentowym wzrostem w pierwszym półroczu tego roku może się pochwalić Bliski Wschód, gdzie wyprodukowano 23 mln ton stali. Największy tamtejszy producent, Iran (8 na liście największych globalnych producentów) zwiększył produkcję o 4,8 proc., do 16,1 mln ton.

Jeszcze większy wzrost osiągnęła Afryka, gdzie produkcja zwiększyła się o 4,1 proc. To jednak najmniej wytwarzający region spośród monitorowanych przez World Steel obszarów. Wyprodukowano tam tylko 7,6 mln ton.