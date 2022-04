Kryzys surowcowy, co czeka Polskę i świat

Najpierw był koronawirus, a teraz napaść Rosji na Ukrainę. Od pewnego czasu rynki surowcowe są wstrząsane. Pojawiają się obawy, czy pewnych surowców w ogóle nie braknie. W środę, 27 kwietnia, o strategicznych surowcach będziemy dyskutowali podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, debata zatytułowana jest: Kryzys surowcowy.

Czy pewnych surowców zaczyna brakować? Niestety odpowiedź jest twierdząca. We znaki dał się koronawirus, wiele inwestycji górniczych zostało wstrzymanych, inne zanotowały opóźnienia. Efekt to malejące zapasy miedzi, cynku i aluminium. Co grosza, problemy dotykają także tych surowców, których nie powinno zabraknąć.

Tu widoczny jest szczególnie negatywny wpływ najazdu Rosji na Ukrainę. Na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji, także ludzie bliscy Kremlowi są nimi obłożeni.

Fundamentalnym pytaniem, nad jakimi się zastanowimy jest to, czy świat zachodni może obejść się bez surowców z Rosji, a zwłaszcza gazu i ropy naftowej. Rozważymy także, których wyrugowanie z europejskiego rynku będzie nas bolało najbardziej.

Oczywiście nie pominiemy kwestii dotyczących naszego rodzimego rynku. Przyglądniemy się naszym zasobom oraz temu, czy jeszcze możemy liczyć na odkrycia, które miałyby realny wpływ nie tylko na polska gospodarkę.

Poruszymy także zagadnienia związane z lepszym zagospodarowaniem surowców.

Udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Sebastian Bartos, zastępca prezesa zarządu ds. handlu, Jastrzębska Spółka Węglowa; Adam Czyżewski, główny ekonomista, PKN Orlen; Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Andrzej Głuszyński, zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii, Polski Instytut Ekonomiczny; Mateusz Radecki, wiceprezes zarządu, PERN; Marcin Roszkowski, prezes, Instytut Jagielloński; Herbert Wirth, wykładowca, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Katedra Górnictwa, Politechnika Wrocławska

Dyskusja odbędzie się w środę, 27 kwietnia, jej początek to godz. 11.30, sala audytoryjna. Wciąż można zarejestrować się do udziału w wydarzeniu. Zapraszamy.