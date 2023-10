Kto gasi wielki piec Liberty w Rumunii – Dunaj czy finanse?

Huta Liberty w Gałaczu (Galati) została zmuszona do czasowego wyłączenia wielkiego pieca. Liberty, właściciel huty, powołuje się na czynniki klimatyczne, w tym niski stan Dunaju, które uniemożliwiają zaopatrzenie pieca w surowce. W tle majaczą jednak także problemy finansowe.

Według doniesień Financial Times z początku miesiąca kilkunastu lokalnych dostawców, także surowców, skarży spółkę z powodu niezapłaconych faktur.

Liberty w tym roku trwale wygasiło już wielki piec w hucie Dunaferr i zapowiedziało wybudowanie w niej pieców elektrycznych.

Do 2025 roku koncern chce także przejść z produkcji wielkopiecowej na piec elektryczny i instalację bezpośredniej redukcji w hucie Whyalla w Australii.

Cytowany przez Argus Media rzecznik firmy miał stwierdzić, że w połowie października wielki piec nr 5 „został tymczasowo wyłączony z pracy ze względu na trudne warunki pogodowe na Morzu Czarnym i dramatycznie niski poziom Dunaju, co wpłynęło na możliwość dostarczenia wystarczającej ilości surowców do bezpiecznej pracy pieca. Nadal normalnie płacimy pracownikom pracującym w dotkniętych obszarach i ponownie uruchomimy piec jeszcze w tym miesiącu”. Według nieoficjalnych sugestii mogłoby to nastąpić 24 października.

Trudno powiedzieć, czy na decyzję wpłynął mocniej niski poziom Dunaju, czy niski poziom możliwości finansowych firmy. Według doniesień Financial Times z początku miesiąca kilkunastu lokalnych dostawców skarży spółkę z powodu niezapłaconych faktur. Jedną z firm, które złożyły w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Liberty Galati jest, według Financial Times, dostarczająca hucie surowce spółka Uni Steel, której Liberty Galati ma być winna 1 mln euro.

Rumuński piec nie jest jedynym, jaki w ostatnim czasie gasi Liberty

Liberty we wrześniu poinformowała o wygaszeniu jednej z trzech baterii koksowniczych w hucie w Ostrawie. Według firmy była ona „niewydajna i stawała się coraz bardziej nierentowna ze względu na nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku”. Wcześniej, wiosną tego roku, jej dostawcy także jednak mieli narzekać na opóźnienia w płatnościach.

Rumuński piec nie jest jedynym, które w ostatnim okresie gasi Liberty. Firma przejęła niedawno opartą o wielkie piece węgierską hutę Dunaferr. Piece już wygasiła i zapowiedziała przejście na technologie elektryczne. Podpisała nawet umowę z chińską spółką CISDI, która ma je wybudować. Terminu rozpoczęcia budowy i uruchomienia produkcji w piecach elektrycznych jeszcze nie podano. Sytuacja wydaje się tym trudniejsza, że Galati było jednym z dostawców materiału dla walcowni Dunaferr po wygaszeniu tamtejszych wielkich pieców.

W Australii koncern także odchodzi od wielkich pieców

Odchodzenie od wielkich pieców jest strategią obniżania śladu węglowego przez Liberty. Wiosną tego roku koncern poinformował o rezygnacji z wielkopiecowej produkcji także w australijskiej hucie Whyalla.

Tam zbudowany zostanie przez firmę Danieli 160-tonowy piec elektryczny, który zwiększy o połowę moce produkcyjne huty (z 1 mln ton do 1,5 mln ton rocznie), a także instalacja do bezpośredniej redukcji rudy DRI, która ma pracować najpierw w oparciu o gaz ziemny, a potem wykorzystywać zielony wodór. Zakończenie budowy pieca elektrycznego jest planowane na rok 2025, w którym w myśl zaleceń australijskiego rządu spółka powinna zredukować swoje emisje o 90 proc.