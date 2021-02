Kuriozalna sytuacja na rynku – w Azji stal jest droższa niż w Europie

Na materiały do produkcji sprzętu AGD najwcześniejsze zamówienia to obecnie początek 2022 roku. Mamy olbrzymi popyt, podaż ograniczoną przez wyłączenia pieców, a przy tym kuriozalną sytuację, w której dotąd bardzo konkurencyjne ceny azjatyckiej stali są wyższe od cen w Europie. To gotowy scenariusz pompowania bańki spekulacyjnej – mówi Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna.