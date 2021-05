Kwartał rekordów Cognora

Pierwszy kwartał tego roku pozwolił Cognor Holding uzyskać najlepsze w swojej historii wynik EBITDA i zysk netto. Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognor Holding spodziewa się, że drugi kwartał także zakończy się dobrymi wynikami.

Zmiany w ochronie rynku

Wpływ na obecną sytuację rynkową w Europie mają środki ochrony unijnego rynku, w których w niedługim czasie mogą zajść zmiany. Do czerwca tego roku Komisja Europejska powinna zdecydować czy przedłużyć tzw. safeguard. Według Krzysztofa Zoły prawdopodobnie zrobi to na rok. - Sytuacja nadzwyczajnych zysków nie sprzyja przedłużeniu safeguardu – wyjaśnia Krzysztof Zoła i przypomina, że sytuacja rynkowa wywołała wiele skarg przemysłu i głosów, nawołujących do rezygnacji z przedłużania safeguardu.Branża hutnicza czeka obecnie na decyzje w sprawie wprowadzenia tzw. Carbon border tax czyli granicznej opłaty wyrównawczej, mającej zrównoważyć różnice w3 kosztach produkcji, wynikające z tego, że producenci spoza Unii Europejskiej nie muszą ponosić tak wysokich kosztów ochrony klimatu, przede wszystkim emisji CO2. Zdaniem Krzysztofa Zoły opłata może zostać wprowadzona od przyszłego roku, ale będzie się to wiązało z rezygnacją z innych środków wsparcia przemysłu, szczególnie branż energochłonnych poprzez przydział darmowych praw do emisji CO2.