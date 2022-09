Lepsza wydajność i jakość pracy. Oto nowe trendy w spawalnictwie

Rozpoczęła się rejestracja na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING. 8. edycja targów odbędzie się po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

ExpoWELDING to najważniejsze wydarzenie w branży w Polsce i jedno z najbardziej uznanych w Europie.

W trakcie targów, od 18 do 20 października, wystawcy zaprezentują najnowsze rozwiązania wykorzystywane w procesie spawania.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: www.expowelding.pl.

Podczas tegorocznej edycji targów nie zabraknie szerokiej oferty najważniejszych przedstawicieli producentów sprzętu spawalniczego, oprogramowania, a także robotyzacji i automatyzacji. Pokazane zostaną narzędzia pozwalające uzyskać znacznie lepszą wydajność i jakość pracy. Na odwiedzających będzie czekać ekspozycja ponad 80 wystawców.

– O skali tegorocznej edycji wydarzenia stanowi bez wątpienia jego międzynarodowy charakter, zapowiadana obecność liderów branży prezentujących najnowsze rozwiązania, a także lokalizacja w najbardziej uprzemysłowionym regionie w Polsce – podkreśla Wioletta Błońska-Dudek, project manager Działu EXPO i koordynator targów ExpoWELDING.

Konferencje i seminaria

Targi ExpoWELDING to nie tylko część wystawiennicza. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie szeroki program konferencji i seminariów. Zgodnie z wieloletnią tradycją kluczowym wydarzeniem merytorycznym będzie 63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem "Spawalnictwo w sieci nowej możliwości", której organizatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, patron honorowy Targów. Stanowi ona ważne forum wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką.

Jej celem jest integracja krajowego środowiska naukowego z technologami i inżynierami pracującymi w przemyśle oraz prezentacje naukowych dokonań i ocena bieżącego stanu wiedzy w spawalnictwie.

W ramach ExpoWELDING organizowany jest także prestiżowy konkurs The Best Of Welding, podczas którego wyróżnione zostaną najciekawsze, dostępne na rynku, nowatorskie, efektywne rozwiązania

techniczne, urządzenia i osprzęt, materiały, oprogramowanie, a także sprzęt pomocniczy.

Więcej o konkursie tutaj.

– Zapraszamy specjalistów spawalnictwa, managerów oraz inżynierów z zakładów produkcyjnych, którzy będą mieli okazję zapoznać się z aktualną ofertą urządzeń i technologii niezbędnych przy wykonywaniu procesów spawalniczych dla potrzeb przemysłu – podsumowuje Wioletta Błońska-Dudek.

