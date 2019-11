Lewica i OPZZ domagają się, by premier spotkał się z pracownikami krakowskiej huty

Lewica i OPZZ domagają się, by premier Mateusz Morawiecki udał się do krakowskiej huty ArcelorMittal Poland - która czasowo wstrzyma pracę w przyszłym tygodniu - na rozmowy z zarządem i pracownikami, jak rozwiązać sytuację, która stanie się wkrótce problemem dla całego regionu i w ogóle dla przemysłu.

Według niego, premier powinien podjąć natychmiastowe działania w celu przede wszystkim, aby huta mogła działać, aby polski przemysł mógł funkcjonować w kooperacji z jednym z największych dostawców stali w Polsce". Ostrowski dodał, że to co się obecnie dzieje przypomina sytuację klęski żywiołowej."Jutro premier Mateusz Morawiecki wygłasza swoje expose, a kilka dni później jeden z największych zakładów w Polsce, bardzo duży zakład regionu i dla miasta Krakowa, praktycznie przestaje funkcjonować" - podkreślił Ostrowski.Wyraził oczekiwanie, że premier w trybie pilnym uda się do Krakowa na rozmowy z zarządem huty, pracownikami i związkami zawodowymi o tym, w jaki sposób rozwiązać problem huty, "który niedługo będzie bardzo dużym problemem dla miasta, regionu i całej polskiej gospodarki".ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.