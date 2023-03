Liczą na spadek cen energii i mają swój sposób na elektromobilność

Zakładamy, że w najbliższych miesiącach może nastąpić stabilizacja cen energii elektrycznej na satysfakcjonującym przemysł poziomie. Jednak szukanie równowagi na rynku surowców energetycznych pewnie będzie jeszcze trwało - mówi Leszek Targosz, członek zarządu Mangata Holding.

- Optymalizujemy koszty zakupu energii. Bez ich ograniczania trudniej byłoby nam mierzyć się z turecką, chińską czy indyjską konkurencją. Sukcesywnie wdrażamy jednak indeksacje cenowe oparte na wzroście cen energii. Początek 2023 r. to szczególna sytuacja, w której pomimo trwającej wojny i wprowadzanych sankcji na dostawy surowców energetycznych z Rosji na światowych giełdach obserwujemy spadek cen gazu i węgla. Zakładamy, że w najbliższych miesiącach może nastąpić stabilizacja cen na satysfakcjonującym przemysł poziomie - chociaż szukanie równowagi na rynku surowców energetycznych pewnie będzie jeszcze trwało - mówi Leszek Targosz, dyrektor ds. strategii rynkowej i członek zarządu Mangata Holding.

Własne odnawialne źródła energii i ciepło odpadowe

Jak dodaje, grupa prowadzi analizy mające dać odpowiedź, czy zainwestować we własne, odnawialne źródła energii. Nie podaje jednak szczegółów.

Spółki grupy Mangata Holding zużywają rocznie ok. 74 GWh energii elektrycznej.

W celu optymalizacji kosztów energii grupa wykorzystuje ciepło odpadowe powstające w procesach produkcyjnych w Kuźni Polskiej ze Skoczowa.

- Każda ze spółek ma swój plan na podniesienie efektywności energetycznej. A wynika to z charakteru procesów produkcyjnych. Staramy się obniżać zużycie czynników energetycznych jak prąd czy gaz, wykorzystując m.in. ciepło odpadowe np. w Kuźni Polskiej, ale również prowadzimy szereg działań, w tym także inwestycyjnych, które mają obniżyć zużycie energii na jednostkę produkcji. Już w ostatnich 3 latach porównując 2019 i 2022 rok, tylko w samej Kuźni obniżyliśmy zużycie gazu i energii łącznie około 5 proc., co w dzisiejszych liczbach bezwzględnych daje kwotę ponad 2,5 ml zł rocznie, a to dopiero początek - dodaje Leszek Targosz.

Kluczowe surowce wykorzystywane przez grupę to stal (ok. 60 tys. ton rocznie), złom (7 tys. ton rocznie) oraz surówka odlewnicza (3 tys. ton rocznie).

Część produkcji będzie niepotrzebna. Potrzebne będą nowe rynki

Mangata Holding produkuje m.in. elementy do produkcji silników spalinowych. Tutaj rysuje się jedno z większych wyzwań dla grupy.

- Skoro silnik ma być elektryczny, to część wytwarzanych przez nas części - zwłaszcza do pojazdów osobowych - stanie się zupełnie niepotrzebna. Mam tu na myśli choćby bloki silników, skrzynie biegów i układy wydechowe. W ich miejsce pojawiły się nowe rozwiązania. Niektóre istniejące maszyny i urządzenia przystosowaliśmy do wytwarzania innych elementów, nie tylko z branży motoryzacyjnej - zapewnia Leszek Targosz.

Jak mówi, Holding widzi korzyści płynące z druku 3D czy też technologii napawania laserowego.

- Ale mimo tego, że tradycyjna obróbka skrawaniem CNC z czasem będzie tracić na znaczeniu, podobnie jak odkuwanie, nie zlikwidujemy tych wydziałów - dodaje.

Zwraca uwagę, że patrząc na rynek automotive, zauważamy pewne geograficzne uproszczenia. Otóż zachodzące zmiany widzimy tylko przez pryzmat Azji, Europy oraz Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Zapominamy, że jest jeszcze Ameryka Południowa i oczywiście Afryka.

- Zatem patrząc naprawdę szeroko i wszechstronnie, można powiedzieć, że świat pełen jest regionów i segmentów, w których nadal rozwija się i utrzymuje klasyczna motoryzacja. Również wojna w Ukrainie pokazała, że transport samochodowy odgrywa kluczową rolę. Mam na myśli rolę klasycznych ciągników siodłowych i ciężarówek, którymi transportowane są broń, zapasy i szpitale polowe. Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy pomóc walczącemu krajowi, gdyby większość naszego transportu była zelektryfikowana. Kolej nie dociera wszędzie - zaznacza Leszek Targosz.

Jego zdaniem najbliższa przyszłość pokaże jeszcze mocniej pogłębiającą się przepaść między komunikacją miejską a tym wszystkim, co będzie funkcjonować poza aglomeracjami.

- Zobaczymy też, że technika wojskowa i w znacznej mierze transportowa - wsparta ukraińskimi doświadczeniami - nadal będzie się opierać na sprawdzonych, mechanicznych rozwiązaniach - wskazuje Leszek Targosz.

Rolnictwo ma przed sobą dobrą przyszłość - i potrzebuje mocnych silników

Jesienią 2022 r. Kuźnia Polska zawarła czteroletnie porozumienie z firmą AGCO Power z Finlandii w sprawie dostaw elementów kutych do nowego projektu silników spełniających najbardziej wymagające normy emisji spalin. Kontrakt już jest realizowany.

- Rolnictwo to jeden z obszarów, które przez następne kilkadziesiąt lat będą oczywiście podlegały unowocześnianiu, ale zakładamy, że z różnych przyczyn przebiegnie ono trochę inaczej niż w pozostałych gałęziach transportu. Po pierwsze pojazdy, maszyny i urządzenia nie będą tak szybko tracić na wadze, po drugie silnik wysokoprężny pozostanie jednym z kluczowych napędów, po trzecie wreszcie w tych pojazdach nadal liczyć się będą przede wszystkim siła i moc - tłumaczy Leszek Targosz.

Zwraca uwagę, że trzeba rozróżniać poszczególne segmenty automotive. Zwłaszcza że mimo turbulencji, jakim podlegają światowe gospodarki, rynek ciężarówek i pojazdów specjalistycznych ma się wyjątkowo dobrze, chociaż na nowy pojazd często trzeba czekać nawet rok.

- Patrząc na statystyki, widzimy ten wzrost. Do końca października 2022 r. w całej UE zarejestrowano 211 649 nowych ciężkich samochodów ciężarowych HCV (powyżej 16 t), co stanowi wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Z kolei w całym segmencie nowych średnich i ciężkich samochodów po 10 miesiącach 2022 r. rynek wzrósł o 2,7 proc. - liczył 247 253 sprzedane egzemplarze. Jeśli w 2023 r. poprawią się warunki dostaw, portfel zamówień pozwoli producentom tych pojazdów na zwiększenie produkcji. A to ma bezpośredni wpływ na wielkość i przyszłość naszej produkcji - prognozuje Leszek Targosz.

Spółki grupy produkują podzespoły dla motoryzacji i komponenty (spółki Kuźnia Polska, MCS Żory i Masterform), armaturę i automatykę przemysłową (spółki Zetkama oraz Zetkama R&D) i elementy złączne (spółka Śrubena Unia). Siedziba Holdingu znajduje się w Bielsku-Białej, akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Po pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Mangata Holding miała 799,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 36,8 proc. wobec analogicznego okresu w 2021 r.). Skonsolidowany zysk netto był na poziomie 81,3 mln zł (wzrost o 43,1 proc.).