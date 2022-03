Lockdowny w Chinach, wojna w Europie. To będzie trudny rok dla tej branży

Niedobór chipów to problem wielu branż – nie tylko motoryzacji czy IT. Producenci spawarek czy robotów spawalniczych także borykają się z kłopotami. Na niektóre maszyny trzeba czekać nawet po 18-20 tygodni.

Turbulencje na rynku pozostaną

Jednocześnie wskazuje, że niedobór chipów spowodował także problemy w sporej liczbie fabryk. Producenci spawarek czy robotów spawalniczych borykają się z kłopotami w zakresie dostępności chipów. Niekiedy klient musi czekać na maszynę 18-20 tygodni.- Przez to klienci obecnie biorą to, co jest i nie ma raczej negocjowania cen - wskazuje Misztalski. - Przeważa podejście, że jak już coś jest, to należy to nabyć. Podobnie jest zresztą w przypadku samochodów.Zapewne głębokie zaburzenia na rynku pozostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Wytwórcy chipów będą potrzebować nawet kilku lat, aby w pełni odpowiedzieć na zwiększony i skumulowany popyt.Z deficytem spawaczy też szybko sobie nie poradzimy. Technik spawalnictwa to jeden z zawodów, który od lat znajduje się u nas na liście najbardziej deficytowych na rynku pracy. Także dlatego, że z uwagi na dużo wyższe zarobki wielu spawaczy wyjechało do pracy za granicę. W tym zawodzie wysokość wynagrodzenia jest mocno uzależniona od doświadczenia, posiadanych uprawnień i ukończonych kursów.A na spawaczy w najbliższych latach będzie na polskim rynku duże zapotrzebowanie ze względu na realizację różnego rodzaju inwestycji. Dotyczy to między innymi rynku budowlanego czy branży automotive.