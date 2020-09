Lodołamacze dla Szczecina niebawem zostaną ukończone

Dwa lodołamacze liniowe „Ocelot” i „Tarpan”, które powstają dla szczecińskich Wód Polskich coraz bliżej ukończenia. Jednostki przechodzą kolejne prace, w tym próby szczelności czy zbrojenia na zbiornikach. Wiele wskazuje na to, że dotrą one do Szczecina na przełomie roku.