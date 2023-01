Los miedziowego giganta wisi na włosku

Wciąż brakuje porozumienia pomiędzy kanadyjska spółka górniczą First Quantum a rządem Panamy. Wszystko wskazuje na to, że jedna z większych kopalń miedzi na świecie wstrzyma produkcję. Oznacza to utratę zatrudnienia nawet przez ponad 40 tys. osób.

Przedmiotem sporu są podatki. Rząd Panamy uważa, że Cobre Panama – spółka First Quantum zarządzająca kopalnia miedzi, powinna zwiększyć kontrybucje na rzecz państwa. Wyliczona kwota to 375 mln dol.

Problem w tym, że zdaniem kanadyjskiej spółki tak wysokie podatki oznaczałyby, iż projekt zamiast generować zyski mógłby powodować straty. Co prawda produkcja byłaby zyskowna, ale rząd nie bierze pod uwagę wielomiliardowych kosztów, jakie wynikały z budowy kopalni i uruchomienia przez nią produkcji.

First Quantum uważa, że ewentualne zamknięcie będzie oznaczało ogromne straty, w tym dla panamskich pracowników.

- Jeśli będziemy musieli zredukować operacje, firma będzie musiała podjąć kroki w celu zmniejszenia wydatków w całej firmie. Moglibyśmy zostać zmuszeni do zawieszenia znacznej liczby naszych pracowników - napisała górnicza spółka w liście do rządu, do którego dotarł Reuters.

Według specjalistów, należąca do kanadyjskiej firmy kopalnia Cobre Panama generuje około 40 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy i współpracuje z około 1800 dostawcami. Wstrzymanie wydobycia miedzi przez kopalnie oznaczałoby zerwanie większości tej współpracy.

Spółka wciąż ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia. W innym przypadku produkujący 300 tys. ton miedzi zakład (dla przykładu to połowa rocznej produkcji polskiego KGHM) będzie musiał wstrzymać pracę.

Na decydujące rozstrzygnięcia czeka rynek. Brak tak dużej ilości miedzi może bowiem wpłynąć na wzrost cen rdzawego metalu i to pomimo sygnałów, że problemy z koronawirusem dotykają chińska gospodarkę.