Lukę braku ukraińskiej i rosyjskiej stali w Europie wypełnia Brazylia

W pierwszej części br. Brazylia wysłała do Europy 909 828 ton wyrobów stalowych, w porównaniu do 112 221 ton w I półroczu 2021 r., czyli o 710 proc. więcej.

Jest to zatem wyraźne wypełnienie pustki, jaką pozostawili regionalni dostawcy tych wyrobów z Rosji i Ukrainy, poinformowało narodowe stowarzyszenie stalowe Aço Brasil.

Wolumem eksportu wyrobów stalowych do Europy stanowił już 13,4 proc. całkowitej brazylijskiej ich sprzedaży za granicę w okresie styczeń-czerwiec, w porównaniu z 2,2 proc. w tym samym okresie 2021 r. Do Europy wysyłano głównie powlekane i niepowlekane płaskie wyroby stalowe.

Ograniczenia dostaw wynikające z wojny rosyjsko-ukraińskiej skłoniły również Brazylię do zwiększenia dostaw do sąsiednich krajów Ameryki Łacińskiej - łącznie wysłano tam w I półroczu 2,12 mln ton, tj. o 66,7 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosły też dostawy wyrobów stalowych do Azji - ich wolumen w omawianym okresie wynosił 174 663 ton - choć w niewielkim stopniu (wzrost o 3,1 proc. rdr).

Głównym miejscem docelowym sprzedaży brazylijskich wyrobów stalowych, składających się głównie z blach walcowanych, były Stany Zjednoczone. Dostarczono tam w I półroczu 3,24 mln ton wyrobów stalowych, tj. o 9,4 proc. mniej w porównaniu rdr.

Aço Brasil podkreśla, że wzrostowi eksportu sprzyjały również atrakcyjne kursy walutowe i wysokie ceny, w połączeniu z powolnym wzrostem popytu na rynku krajowym.

Jak informuje też Platts, 25 czerwca brazylijskie ministerstwa: gospodarki i spraw zagranicznych ogłosiły, że USA i Wielka Brytania wycofały środki ograniczające eksport brazylijskich wyrobów stalowych walcowanych na zimno. Stany Zjednoczone zaprzestały pobierania dodatkowych opłat w wysokości do 46 proc. (z czego 35 proc. stanowiło cło antydumpingowe, a 11 proc. środek wyrównawczy), przy jednoczesnym utrzymaniu środków nałożonych na te same produkty z innych źródeł, takich jak: Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa i Zjednoczone Królestwo.

Ponadto Wielka Brytania cofnęła środek ochronny wobec brazylijskich blach stalowych i produktów walcowanych na zimno, w wysokości 25 proc., po przekroczeniu wcześniej ustalonej maksymalnej ilości okresowej.

Natomiast Komisja Europejska ogłosiła pod koniec maja tymczasowe stawki ceł antydumpingowych w wysokości 25 proc. na brazylijską i chińską stal powlekaną elektrolitycznym chromem lub ECCS po tym, jak dochodzenie wykazało, że przywóz z tych dwóch krajów „podcinał ceny przemysłu UE”. Środki te zaczną obowiązywać od 23 listopada.

Patrz też: Europa zmienia reguły rynku stali. Ma być bezpieczniej