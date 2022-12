Małe Zimbabwe uderza w chińskie interesy

Zimbabwe zakazało eksportu nieprzetworzonego litu. Zdaniem ekspertów, państwa „litowe” będą chciały więcej zarabiać na rosnącym zapotrzebowaniu na ten metal.

Lit uważany jest za kluczowy metal transformacji energetycznej. Wykorzystywany jest m.in. w produkcji wysokowydajnych baterii dla pojazdów elektrycznych. Problem w tym, ze w naturze choć dość powszechny, to zarazem jest bardzo rozproszony. By otrzymać wodorotlenek litu tzw. klasy akumulatorowej, potrzeba procesu wzbogacenia.

Dotychczas importerzy litu w większości przerabiali surowiec we własnych zakładach. Producenci litu - zwłaszcza kraje Afryki i Ameryki Południowej - z produkcji metalu czerpali niewielkie korzyści.

Według eksporterów decyzja Zimbabwe może doprowadzić do bardzo poważnych przetasowań w łańcuchu dostaw litu a najbardziej poszkodowanym może być główny gracz w przerobie surowca Chiny.

- Żadne rudy zawierające lit, ani lit niewzbogacony, nie mogą być eksportowane z Zimbabwe do innego kraju bez pisemnej zgody - brzmi zarządzenie wydane przez ministra górnictwa Winstona Chitando.

- Firmy wydobywcze, które budują zakłady przetwórcze, zostaną wyłączone z dyrektywy - zaznaczył jednak wiceminister górnictwa Polite Kambamura.

Decyzja Zimbabwe uderza w dwie chińskie firmy: Chengxin Lithium Group Co. i Zhejiang Huayou Cobalt. Ta ostatnia planuje zainwestować 300 milionów dolarów w rozwój kopalni litu Arcadia. Jednak po decyzji urzędników nie wiadomo, czy na to się zdecyduje.

Specjalistów interesuje, jakie skutki przyniesie zakaz. Jeśli okaże się, że zagraniczne firmy nadal będą chciały pozyskiwać w Zimbabwe lit, może to oznaczać, że będą zmuszone przenieść swoje moce przetwórcze.

Jednak i tak może się to opłacić. Grupa Rio Tinto przewiduje, że do 2030 r. połowę wszystkich sprzedawanych samochodów mogą stanowić samochody elektryczne (w ubiegłym roku 9 proc.). To zaś oznacza, że litu będzie potrzeba coraz więcej.