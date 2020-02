Marc De Pauw nowym prezesem ArcelorMittal Poland

Belg Marc De Pauw, od początku tego roku pełniący funkcję dyrektora generalnego koncernu stalowego ArcelorMittal Poland, objął również funkcję prezesa tej hutniczej spółki. Zastąpił Geerta Verbeecka, który od stycznia zarządza firmą ArcelorMittal Nippon Steel India.

We wtorek zmiany w zarządzie polskiej spółki globalnego koncernu ArcelorMittal zatwierdziła jej rada nadzorcza. Nowym członkiem zarządu firmy został także Tomasz Plaskura, dotychczasowy dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w ArcelorMittal Europe - wyroby płaskie.

Nowy prezes spółki Marc De Pauw rozpoczynał karierę w grupie ArcelorMittal w 1991 r. na wydziale metalurgicznym w Gandawie w Belgii. Jest absolwentem telekomunikacji i elektroniki na uniwersytecie w Gandawie, ukończył także studia MBA. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery - od inżyniera projektu, przez kierownika liniowego, kierownika wsparcia, szefa postępu, po stanowisko dyrektora wydziału produkcji koksu i energii. W 2014 r. stanął na czele biura transformacji południowo-zachodniej części ArcelorMittal Europe - wyroby płaskie. Od stycznia ub. roku był dyrektorem zarządzającym części surowcowej huty w hiszpańskiej Asturii.

Poprzedni szef ArcelorMittal Poland, Geert Verbeeck, był dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland od roku 2015, a od stycznia ub. roku także prezesem zarządu tej największej w Polsce hutniczej spółki. Zastąpił wówczas Sanjay'a Samaddara, który ustąpił ze stanowiska po blisko 10 latach kierowania koncernem. Samaddar pozostaje szefem rady nadzorczej firmy.

Oprócz De Pauw'a i Plaskury, zarząd Arcelor Mittal Poland tworzą także wiceprezes Czesław Sikorski oraz członkowie: Tomasz Dziwniel, Bogdan Mikołajczyk, Hervé Mouille, Adam Preiss i Tomasz Ślęzak.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w ubiegłym roku 76 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 mln ton.