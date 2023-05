Meksykańscy populiści zagrażają górnictwu. Straty pójdą w miliardy dolarów

Obrady bez udziału opozycji, uderzenie w interesy inwestorów, groźba wielomiliardowych odszkodowań i upadku branży górniczej. Meksyk przyjął bardzo kontrowersyjne ustawy dotyczące górnictwa.

Meksyk stał się nieatrakcyjny dla firm górniczych.

Nowe przepisy powodują, że zarabianie na górnictwie może nie być możliwe.

Pierwsze szacunki mówią o wielomiliardowych stratach.

W całej Ameryce Środkowej i Południowej widać już od kilku lat coraz mocniejsze głosy w sprawie „sprawiedliwej dystrybucji” dóbr narodowych. To właśnie takie nawoływania wyniosły do władzy populistów w Peru czy Chile. Nie inaczej jest w Meksyku.

Nowe prawo powstało w kontrowersyjnych okolicznościach

Władzę w tym kraju sprawuje partia MORENA (Partia Odrodzenia Narodowego) pod przywództwem prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora. Jednym z naczelnych haseł na jej sztandarach jest „sprawiedliwy podział” bogactwa narodowego.

To właśnie te hasła zapewniły byłemu burmistrzowi Meksyku fotel prezydencki. A teraz słowa zostały przekute na czyny czy - jak komentują analitycy - kontrowersyjne prawo.

Jak wynika z informacji agencyjnych, kilka dni temu senatorowie, w przyspieszonym trybie, zatwierdzili właśnie ustawy dotyczące górnictwa. Głosowania odbyły się bez udziału opozycji, poza zwykłym miejscem deliberowania.

Problem w tym, że nowe przepisy są niezwykle kontrowersyjne. I owszem na początku być może dadzą większe wpływy z górnictwa do budżetu, ale jeśli pozostaną w forsowanej przez MORENA postaci, to w dłuższej perspektywie mogą się okazać fatalne w skutkach i zniszczyć tamtejsze górnictwo.

Proponowane reformy wydają się być najbardziej szkodliwe dla mniejszych firm. Nie tylko bowiem utrudniają uzyskanie nowych koncesji, ale przede wszystkim nie dają szansy na to, że nawet w przypadku sukcesu poniesione nakłady zostaną zwrócone.

- Firmy, które zamierzają zainwestować w Meksyku, poważnie się nad tym zastanowią - mówi Joe Mazumdar, analityk biuletynu Exploration Insights.

Specjaliści są zgodni, że „reforma” prawa górniczego zmniejsza atrakcyjność Meksyku. Firmy będą musiały sobie bowiem teraz poradzić ze zwiększonym obciążeniami finansowymi. O ile kwestia lepszej dbałości o środowisko i bardziej wnikliwych badań prowadzonej eksploatacji nie budzą kontrowersji, to już kwestie dotyczące np. zabezpieczeń finansowych (wygórowane według ekspertów) już tak.

Państwo daje i zabiera, a firma ryzykuje miliardy

Jednak największa obawa związaną z proponowaną przez polityków „reformą” jest kwestia przyznawania koncesji górniczych. Po pierwsze nastąpi skrócenie okresu obowiązywania koncesji wydobywczych z 50 do maksymalnie 30 lat. W wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie jednorazowe odnowienie praw koncesyjnych na 15 lat.

Dotychczas złożone wnioski koncesyjne zostaną odrzucone bez dalszych działań. Dlaczego to właśnie budzi największe kontrowersje?

Aby to wyjaśnić, należy przyjrzeć się specyfice branży górniczej. Inwestycje są tam realizowane przez dekady. Co więcej zanim kopalnia stanie się rentowna może upłynąć wiele lat. O tym przekonał się np. nasz KGHM w związku z kopalnią Sierra Gorda w Chile.

Jak twierdzą specjaliści, w nowym prawie realne jest, że inwestor zagospodarowuje złoże, przygotowuje je do eksploatacji, poprowadzi przez kilka lat wydobycie i zgodnie z prawem straci prawo do dalszej eksploatacji. W praktyce zamiast zarobić, traci.

Nowe prawo według ekspertów prawie w ogóle nie uwzględnia czynników ryzyka, jakie są obecne w branży górniczej. Co więcej w żaden sposób nie chroni interesów inwestorów.

- Meksykańscy politycy są wrogo nastawieni do branży i w ogóle nie rozumieją jej. Nowe prawo powoduje, że Meksyk staje się całkowicie niekonkurencyjny w stosunku do innych jurysdykcji wydobywczych – komentuje sytuację inwestor górniczy Ross Beaty.

Eksperci podnoszą jeszcze jeden problem, jaki generuje nowe prawo. To kwestia zagospodarowanie złoża. Firmy górnicze, które mimo wszystko zdecydują się na prowadzenie eksploatacji w Meksyku, będą prowadziły rabunkową gospodarkę złóż. Interesować je będą tylko najbardziej ich zyskowne części. W praktyce zmarnotrawione będą zasoby, które w normalnych okolicznościach byłyby eksploatowane.

Jakby problemów było mało, kolejna kluczowa zmiana oznacza, że ​​koncesje na wydobycie będą teraz przyznawane w drodze aukcji publicznej, a nie w ramach procesu pierwszeństwa wnioskodawcy.

Co to oznacza? Firma, która odkryła złoże i poniosła w związku z tym koszty, wcale nie będzie pewna, że będzie mogła prowadzić eksploatację. To zaś oznacza, że chętnych na poszukiwanie nie będzie. A ponieważ lokalnych firm w tym segmencie, mających doświadczenie, jest jak na lekarstwo, Meksyk czeka zapaść w nowych odkryciach.

Nowe przepisy do trybunału, a firmy będą chciały przeczekać

Wszystko wskazuje na to, że ostatnią nadzieją dla branży górniczej jest odwołanie się przez opozycyjnych polityków do miejscowego odpowiednika naszego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle że ten na rozpatrzenie sprawy będzie miał miesiące.

Czego należy się więc spodziewać? Specjaliści spodziewają się całkowitego zamrożenia inwestycji w nowe projekty. Co prawda populiści twierdzą, że nie obawiają się stagnacji, ale brak na to dowodów. Co więcej kolejne firmy górnicze nieoficjalnie zamrażają swoje plany inwestycyjne związane z Meksykiem.

O kosztach nowego prawa poinformowała meksykańska narodowa izba górnicza, Camimex. Ostrzegła ona, że ​„​reformy” mogą kosztować kraj około 9 miliardów dolarów inwestycji i do 420 tys. miejsc pracy.