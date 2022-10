Metal napędzający elektromobilność jest najdroższy w historii

Nieodzowny do produkcji nowoczesnych baterii srebrzystobiały metal lit jest najdroższy w historii. Tona węglanu litu kosztuje obecnie ponad 74,5 tys. dolarów.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Lit to kluczowy pierwiastek w produkcji baterii samochodowych.

Obecnie podaż metalu pokrywa się z popytem.

Dalsze zwiększanie produkcji może być kłopotliwe.

Już w czwartek (13 października) za tonę surowca trzeba było płacić w Szanghaju 74,47 tys. dol. W piątek trend rosnący się nadal utrzymywał. Efektem tego jest już ponad dwukrotny wzrost ceny węglanu litu od początku 2022 roku.

Wszystko wskazuje na to, że cena litu będzie rosła, bo podaż jest zbyt niska

Według analityków zajmujących się badaniem łańcucha dostaw surowców do produkcji baterii, tylko w ubiegłym tygodniu cena chińskiego węglanu litu do akumulatorów wzrosła w ubiegłym tygodniu o 1,7 proc.

Ceny wodorotlenku litu (związku, który jest wykorzystywany w produkcji akumulatorów o wysokiej zawartości niklu) wzrosły w tym roku o prawie 150 proc., osiągając w tym tygodniu ponad 73,92 tys. za tonę - wynika z danych Benchmark Lithium Price Assessment.

O tym, jak rośnie popyt na lit, świadczy również to, że ceny litu wykazują tendencję wzrostową już od 24 miesiące z rzędu.

Co więcej, nic nie wskazuje, żeby trend miał ulec zmianie. Rynek pojazdów elektrycznych nadal się szybko rozwija (główny konsument litu), a globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych według Rho Motion osiągnęła we wrześniu po raz pierwszy milion sztuk.

W wielu miejscowościach plany produkcji litu napotykają opór ludności

Perspektywy dla producentów metalu są w kolejnych miesiącach dobre. Wszystko wskazuje na to, że lit nadal będzie drożał. Oprócz rosnącego zapotrzebowania coraz większą rolę w kształtowaniu cen metalu odgrywa bowiem podaż.

Ta co prawda sukcesywnie rośnie, tyle że co najwyżej z ledwością zaspokaja potrzeby. Brakuje tak potrzebnej dla rynku metali nadwyżki, która pozwoliłaby stworzyć minimalne choć rezerwy. W praktyce oznacza to, że każdorazowy problem w którymś z zakładów górniczych czy produkcyjnych litu może doprowadzić do kryzysu na rynku.

Nic więc dziwnego, że problemy z wystarczającą podażą napędzają projekty górnicze. Szczególnie widać to w Australii i Ameryce Południowej. Jednak uruchomienie nowych mocy produkcyjnych wcale nie jest takie oczywiste i napotyka duży opór społeczności lokalnych zwłaszcza w Ameryce Południowej.

O ile bowiem w przypadku Australii produkcja metalu opiera się o górnictwo głównie odkrywkowe, to w przypadku Ameryki Południowej producenci wzięli sobie na cel tzw. solniska. W tym przypadku skutki ingerencji w środowisko naturalne człowieka mogą być dużo dotkliwsze i bardziej długofalowe. To zaś powoduje opór lokalnej ludności.