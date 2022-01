Metale na huśtawce. Rynek bez szans na stabilizację

Rynek rud metali nie zazna spokoju. Rok 2021 stał pod znakiem najwyższych od lat cen. Kolejny nie zapowiada się lepiej, bo wciąż odczuwane są skutki negatywnego wpływu pierwszej fali koronawirusa. Niektórych surowców o strategicznym znaczeniu dla gospodarki po prostu brakuje.

Miedź pod polityczną presją

Najważniejszy metal energetycznej transformacji

UBS Group AG oczekuje, że cena rudy żelaza wyniesie średnio 85 dol. za tonę w 2022 roku, podczas gdy Citigroup spodziewa się 96 dol. Capital Economics przewiduje cenę 70 dolarów do końca przyszłego roku.Metalem, który w 2021 roku utrzymywał stabilne ceny, była miedź. Wraz z transformacją energetyczną popyt na rdzawy metal będzie jednak szybko rósł. Czy spowoduje to wzrost cen miedzi? Nie jest to pewne.Większość analityków oczekuje, że wyższa podaż i mniejszy popyt obniżą ceny miedzi w przyszłym roku. Kluczowe będzie to, co wydarzy się w Chinach. A tam oczekuje się wolniejszego wzrostu popytu.- Długoterminowe perspektywy dla miedzi pozostają zwyżkowe, ale wydaje się, że w przyszłym roku rynek znajdzie się w stanie pauzy w porównaniu z tym rokiem - powiedziała Karen Norton, starszy analityk ds. metali nieszlachetnych w Refinitiv, która spodziewa się w przyszłym roku skromnej nadwyżki podaży miedzi nad popytem.Bardziej optymistyczny jest Goldman Sachs. Jego specjaliści uważają, że ​​obawy przed spowolnieniem na rynku nieruchomości w Chinach są przesadzone (ten chiński segment odbiera około 10 proc. światowej produkcji miedzi). Co więcej, widać rosnące zapotrzebowanie na miedź ze strony takich branż jak motoryzacja (pojazdy elektryczne), energetyka i inwestycje związane z budową sieci przesyłowych.Bank of America spodziewa się, że popyt w obecnym roku utrzyma się na stałym poziomie i odnotuje nadwyżkę dopiero w 2023 roku. Przewiduje, że ceny wyniosą średnio 9 813 dol. za tonę w 2022 roku i 8 375 dol. za tonę w 2023 roku.Zdaniem JP Morgan popyt na miedź wynikający z wysiłków na rzecz dekarbonizacji będzie się nasilał. Będzie on odpowiadał za ponad 40 proc. ogólnego wzrostu popytu w następnych latach.JP Morgan prognozuje, że całkowite zapotrzebowanie na miedź związane z transformacją energetyczną wzrośnie z niespełna 1,8 miliona ton w 2021 roku do ponad 3 milionów ton do 2025 roku.Według ekspertów utrzyma się wzrost podaży metalu. Produkcja w roku 2022 roku ma wynieść około 22 mln ton metalu. To o 3,9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Według International Copper Study Group nadwyżka na rynku wyniesie 328 000 ton metalu.Wielką rolę w tym procesie będzie odgrywała kopalnia Kamoa-Kakula w Demokratycznej Republice Konga. Zakład ma początkowo wydobywać 3,8 mln ton rudy rocznie przy średniej jakości surowca „znacznie powyżej 6 proc. miedzi” w ciągu pierwszych pięciu lat działalności - podała spółka Ivanhoe Mines, właściciel projektu. Później zakład ma zwiększać produkcję, by osiągnąć poziom niewiele niższy niż największa kopalnia miedzi na świecie, chilijska Escondida.Specjaliści podkreślają jednak, że wszystkie rachuby na obecny rok i przyszłe lata mogą wziąć w łeb w przypadku spełnienia się czarnego scenariusza w Chile i Peru. Te dwa kraje są największymi producentami miedzi na świecie – samo Chile odpowiada za około 25 proc. światowej produkcji.Problem w tym, że zarówno w Limie, jak i Santiago rządy objęła skrajna lewica, która domaga się wyższego opodatkowania branży górniczej. W przypadku przeforsowania najwyższych obciążeń podatkowych nawet 80 proc. kopalń w Chile mogłoby być nierentownych. W takim scenariuszu ceny surowca mogłyby wystrzelić, a cała światowa gospodarka mogłaby doznać szoku.Na szczęście według ekspertów nawet skrajna lewica powinna zrozumieć, że zbyt wysokie podatki zamiast zwiększyć przychody z branży mogą doprowadzić do zapaści finansów państwa.O ile dwa żelazo i miedź są kluczowe dla całej światowej gospodarki, to transformacja energetyczna, a zwłaszcza transportowa, opiera się na licie.Eksperci z UBS przewidują, że do 2030 roku świat będzie musiał produkować 2700 GWh akumulatorów litowo-jonowych rocznie, aby zaopatrywać przemysł pojazdów elektrycznych. To 13 razy więcej niż obecnie zużywana moc baterii, to także równoważnik 225 miliardów baterii do iPhone’a 11.Związane z tym rosnące zapotrzebowanie na lit może doprowadzić do dość nieoczekiwanych skutków. Analitycy przewidują, że pośpiech w zaspokojeniu popytu może powtórzyć sytuację z 2018 r., kiedy to zbyt mała ilość litu spowodowała załamanie jego cen. Po prostu odbiorcy nie byli w stanie zapłacić za horrendalnie drogi metal i w ogóle ograniczyli jego zakupy.- Dostawa litu napotka szereg słabych punktów, w tym koncentrację geograficzną zarówno na poziomie wydobycia, jak i rafinacji, a także ograniczoną obecność uznanych i dużych graczy wydobywczych, którzy gwarantowaliby realizację nowych projektów górniczych – podała firma konsultingowa Fitch Solutions.Niektórzy przedstawiciele branży obawiają się, że rosnące ceny litu mogą doprowadzić do wzrostu kosztów baterii i pojazdów elektrycznych, hamując zużycie czystych źródeł energii w czasach, gdy świat ich pilnie potrzebuje.W związku z tym większość dotychczasowych dostawców planuje szereg inwestycji. Spółka joint venture MARBL firmy Albemarle z Minerals Resources w Australii Zachodniej ujawniła niedawno plany ponownego uruchomienia jednej z trzech linii przerobowych kopalni Wodgina. Dałoby to dodatkowe tysiące ton metalu.Według ekspertów popyt na lit może doprowadzić do poważnych napięć. Bo metal ten jest uznawany już za strategiczny. Warto dodać, że Komisja Europejska po raz pierwszy dodała lit do swojej listy surowców krytycznych w 2020 roku. Obecnie jego znaczenie rośnie.Opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną raport zalecił rządom rozpoczęcie gromadzenia metali stosowanych w akumulatorach, zauważając, że zapotrzebowanie na lit może wzrosnąć 40-krotnie w ciągu najbliższych 20 lat. Dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol powiedział, że stanie się to kwestią „bezpieczeństwa energetycznego”.Co ciekawe, analitycy dość oględnie wypowiadają się na temat przyszłych cen metalu. Rynek jest bowiem pod taką presją, a zmiennych jest tak wiele, że to, co stanie się z cenami litu w 2022 roku, stoi pod wielkim znakiem zapytania.