Metale nieżelazne znikają z Europy. To będzie nas dużo kosztować

Wiele europejskich fabryk zajmujących się produkcją metali nieżelaznych lub przerobem złomów zapowiedziało ograniczenie lub wstrzymanie pracy swoich zakładów. Bardzo wysokie ceny energii elektrycznej sprawiają, że ten biznes staje się nieopłacalny. W krótkiej perspektywie spowoduje to poważne uzależnienie państw unijnych od importu i zakłócenie łańcuchów dostaw.

Wiele koncernów posiadających na terenie Unii Europejskiej fabryki aluminium i cynku już zapowiedziało, zmniejszenie produkcji, a nawet, w konsekwencji utrzymujących się wysokich cen energii elektrycznej, zatrzymanie pracy. Obecne ceny energii sprawiają, że rentowność branży spadła właściwie do zera.

Fabryka cynku w Nyrstar w Niderlandach zakończy produkcję do końca roku, a Norsk Hydro ogłosił, że na Słowacji wstrzymana zostanie we wrześniu praca w hucie aluminium.

Ceny metali nieżelaznych będą gwałtownie rosnąć

W przypadku produkcji aluminium wykorzystuje się bardzo dużo energii elektrycznej, która od czasu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę w wielu krajach Unii Europejskiej podrożała nawet o 100 procent. Największe tąpnięcie odnotowano w kwietniu 2022 roku, gdy europejska produkcja aluminium była o 13,2 procent niższa od tej notowanej przed rokiem.

Poniżej zmiany w produkcji aluminium w stosunku rocznym w Europie w poszczególnych miesiącach ostatniego roku (w procentach)

Według Bloomberga w momencie gdy w Europie zaczną się kończyć zapasy cynku, cyny, aluminium, ołowiu i niklu ich ceny zaczną gwałtownie rosnąć. Skutkiem będzie także poważne uzależnienie się Starego Kontynentu od importu. W przypadku wszystkich metali nieżelaznych ich wykorzystanie w przemyśle, produkcji, budownictwie, motoryzacji i wielu innych działach gospodarki jest niemal powszechne.

Warto odpowiedzieć na pytanie czy jednak nie byłoby lepszym rozwiązaniem, w imię utrzymania tysięcy miejsc pracy w Unii Europejskiej, ale także niezależności biznesowej, znalezienie rozwiązań pozwalających na dotowanie energochłonnego przemysłu w tym hutnictwa i recyklingu metali nieżelaznych.

- Zachwianie strategicznych łańcuchów dostaw przez wstrzymanie produkcji w Europie może mieć trwałe, negatywne skutki zagrażające utracie miejsc pracy i strategicznemu bezpieczeństwu - komentuje dla firmy Statista dyrektor generalny Eurometaux Guy Thiran.

