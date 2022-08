Metale przemysłowe i paliwa tanieją. Oto najnowsze notowania

Zarówno miedź, ołów jak i cynk rozpoczęły bieżący tydzień od zniżek cen sięgających niespełna 2 proc., tanieją także olej napędowy i paliwo lotnicze. Więcej niż na koniec zeszłego tygodnia kosztują natomiast uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Miedź po tym, jak w skali miesiąca zyskała ponad 11 proc. wartości, a cena za tonę tego metalu powróciła do poziomu ponad 8 tys. dolarów, na początku bieżącego tygodnia zalicza korekcyjną zniżkę. Około 1,5-proc. spadek sprowadza cenę miedzi do okolic 7970 dolarów za tonę. Na ostatnim odreagowaniu nie skorzystała wycena polskiego giganta miedziowego - od początku sierpnia akcje KGHM nieznacznie potaniały, w piątek na zamknięciu za jeden walor miedziowego koncernu płacono 113,55 zł, o 16 proc. mniej niż na początku roku.

Czytaj też: Miedź w Londynie zalicza trzeci tydzień na plus

Pozostałe metale przemysłowe także notują spadki - najmocniej, bo o prawie 4,5 proc. tanieje nikiel. Cyna, cynk i ołów notują niespełna 2-proc. zniżki.

Tona oleju napędowego wyceniana jest obecnie na nieco ponad 1000 dolarów, o 1,5 proc. mniej niż pod koniec minionego tygodnia i 8 proc. mniej w skali miesiąca. Taniejące paliwa to pokłosie trendu spadkowego na ropie naftowej, w przypadku której cena baryłki kształtuje się poniżej 90 dolarów (dla odmiany WTI), czyli poziomu notowanego przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie.

We wtorkowy poranek drożeją uprawnienia do emisji dwutlenku węgla - 90 euro za tonę to cena wyższa o 2 proc. w stosunku do poprzedniego dnia i ponad 6 proc. więcej niż miesiąc temu.

Poniżej tabela z danymi wybranych metali, paliw oraz węgla: