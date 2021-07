Metalowy nacjonalizm w Ameryce Południowej uderza w chińskie plany

Lit jest jednym z najbardziej poszukiwanych pierwiastków. Mnogość zastosowań w nowoczesnej gospodarce, w tym w tak kluczowej elektromobilności, spowodowała, że metal ten od kilku lat stał się bardzo pożądany i osiąga wysokie ceny. Nic więc dziwnego, że firmy z wielu krajów kierują wzrok na Amerykę Południową. Tyle że czerpać zyski na tamtejszym rynku może być niezmiernie ciężko...

Jakby tego było mało, może się okazać, że projekt solanki litowej Cauchari-Olaroz w północno-zachodniej prowincji Jujuy w Argentynie, który chińska firma rozwija, może zostać zastopowany. Przedsięwzięcie, w którym Ganfeng ma 51 proc. udziałów, w planach powinno owocować produkcją 40 tys. ton ekwiwalentu węglanu litu rocznie i rozpocząć pracę w pierwszej połowie 2022 roku. Ale czy tak się stanie, nie jest pewne... Co prawda prace postępują, ale czym się zakończą, nie wiadomo.Kraje mające duże zasoby litu chcą bowiem na metalu sporo zarobić. Tamtejsi eksperci wprost mówią o „metalowym nacjonalizmie” - zresztą nie dotyczy on tylko litu. W Chile np. coraz głośniej słychać o nowych „sprzyjających obywatelom” regulacjach w kwestii wydobycia miedzi.W skrócie: we wszystkich niemal państwach Ameryki Południowej coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące działań, które pozwolą na pozostawienie większości zysków z górnictwa w kraju, a nie zagranicznym korporacjom.W Argentynie już jest gotowy projekt ustawy (sporządzony przez posłów z rządzącej partii Frente de Todos), który ma zapisać, że lit jest "zasobem strategicznym". W praktyce oznaczałoby to wyrugowanie (nie wiadomo, na jakich zasadach) zagranicznych firm, a ewentualne uczestnictwo w projektach dotyczyłoby tylko mniejszościowych udziałów.Podobnie wygląda sprawa w Chile, największym po Australii dostawcy litu. Oczekuje się tam, że proces nowelizacji konstytucji obejmie debatę, jak przechwycić więcej zysków z sektora górniczego. Spodziewane są także bardziej rygorystyczne wymagania licencyjne i dotyczące wykorzystania przez koncerny górnicze zasobów wody. Co prawda pomysłodawcom w głównej mierze chodzi o górnictwo miedziowe, ale nikt nie łudzi się, że produkcja litu zostanie spod nowych przepisów wyłączona.Jak mówi zresztą Renato Garin, profesor na wydziale prawa Uniwersytetu Chile, zmiany prawdopodobnie będą także dotyczyć przepisów środowiskowych, ponieważ rosną obawy dotyczące wpływu wydobycia litu w solniskach Atacama.Kto może najbardziej ucierpieć na nowych regulacjach? Choć nikt nie wskazuje na ukierunkowanie tych poczynań w stronę konkretnego kraju, lecz „metalowy nacjonalizm” - jak już określa się to, co dzieje się w Ameryce Południowej - najbardziej może dotknąć Chiny.Pekin zainwestował sporo pieniędzy i czasu w silne usadowienie się na rynku litu w Ameryce Południowej. W ten sposób Chiny chcą sobie zabezpieczyć dostawy surowców.Problem w tym, że kraje południowoamerykańskie, choć chętnie widziałyby inwestycje, to zyskami z nich niekoniecznie już chcą się dzielić... A to oznaczać może potrzebę zmiany chińskiej strategii pozyskiwania tego kluczowego surowca.