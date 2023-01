Metalowy potentat sprzedaje kopalnie za 2,5 mld dolarów

Drugi co do wielkości producent rudy żelaza i czołowy niklu sprzedaje część udziałów. Vale chce wyodrębnić w osobną spółkę swoje aktywa związane z metalami nieszlachetnymi. Zdaniem specjalistów to może być jedna z najciekawszych transakcji ostatnich dekad.

W grę wchodzi 10 proc. udziałów w nowej spółce, która będzie się nazywała Vale Base Metals. Wartość tych udziałów szacowana jest na około 2,5 mld dolarów. Jednakowo zdaniem ekspertów w przyszłości wartość tych aktywów znacznie wzrośnie - pisze dziennik "Financial Times".

Zgodnie z założeniem Vale Base Metals posiadałby kopalnie niklu w Kanadzie i Indonezji, kopalnie miedzi w Brazylii oraz udziały w kopalniach kobaltu i metali z grupy platynowców. A wszystkie te metale w związku z rozwojem elektromobilności i technologii wykorzystywanych przez energetykę odnawialną są coraz bardziej poszukiwane.

Ceny metali rosną, a to może zwiastować, że inwestycja szybko się spłaci. Vale obecnie szuka potencjalnych inwestorów. Najchętniej w ich roli widziałby firmy produkujące samochody elektryczne, fundusze emerytalne i państwowych inwestorów instytucjonalnych.

Dlaczego właśnie ich? Bo byliby oni wiarygodnymi partnerami, a w przypadku producentów aut także mogliby być odbiorcami produktów z kopalń Vale Base Metals. Drugim powodem jest to, że zapewne tacy udziałowcy nie wtrącaliby się w działalność operacyjną spółki. A trzecim - mają zasoby, aby partycypować w jej rozwoju.

Same władze Vale uważają, że nowa firma będzie bardzo perspektywiczna. Wydzielenie nowej spółki możliwe jest jeszcze w tym roku. Siedziba ma znajdować się w Londynie.