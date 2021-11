MFO notuje historyczne zyski po pandemicznym spadku

MFO ma za sobą udane trzy kwartały. Od stycznia do września producent profili stalowych wypracował przychody ze sprzedaży w kwocie 733,8 mln zł, czyli o 411,8 mln więcej niż w analogicznym okresie rok temu. To również świadczy o wzroście o 128,67 proc. w stosunku do wartości bazowej.