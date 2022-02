Miedź drożeje z powodu napięć wokół Ukrainy

Miedź na giełdzie metali w Londynie drożeje, po potężnym spadku cen w piątek, w reakcji na rosnące napięcie wokół Ukrainy, co może zakończyć się otwartym konfliktem zbrojnym Rosji i tego kraju. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,4 proc. wobec 9.861,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex miedź zniżkuje jednak o 0,21 proc. i jest po 4,5000 USD za funt.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wskazał w CNN w niedzielę, że "istnieje wyraźna możliwość" podjęcia w najbliższym czasie poważnej akcji wojskowej, chociaż Moskwa zaprzecza, że planuje zaatakować swojego zachodniego sąsiada.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w niedzielnej rozmowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zapewnił o zdecydowanej odpowiedzi na ewentualną dalszą agresję Rosji.

Biden dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone odpowiedzą szybko i zdecydowanie, razem z sojusznikami i partnerami, na jakąkolwiek dalszą rosyjską agresję przeciwko Ukrainie.

"Inwestorzy wyceniają ryzyko geopolityczne związane z Ukrainą w obliczu niepewności co do możliwego ataku Rosji na ten kraj i potencjalnych sankcji" - mówi Wang Rong, analityk Guotai Junan Futures Co.

Rong wskazuje też na możliwe w ciągu najbliższych miesięcy mocne wzrosty cen metali bazowych.

"Powszechnie oczekuje się, że w I połowie roku ceny metali przemysłowych wzrosną do nowych historycznych maksimów z powodu bodźców dla chińskiej gospodarki i ograniczonych dostaw metali" - podkreśla.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zniżkowała aż o 394 USD i była wyceniana po 9.861,00 USD za tonę.