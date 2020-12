Miedź i inne metale bazowe tanieją

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają, podobnie jak większości innych metali bazowych. To reakcja na obawy o mocniejsze obostrzenia wprowadzane w gospodarkach w związku z pandemią koronawirusa, co może osłabić popyt na metale. Na LME miedź w dostawach 3-miesięcznych traci 0,4 proc. do 7.718,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 0,16 proc. do 3,5205 USD za funt.

W środę wprowadzony zostanie w Niemczech lockdown, który obowiązywać będzie do najmniej do 10 stycznia. Władze zakazują opuszczania domów bez konieczności, otwarte będą tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Holandii premier tego kraju Mark Rutte w poniedziałek ogłosił drugi ścisły lockdown - na co najmniej pięć tygodni zamknięte zostaną m.in. szkoły, muzea, siłownie.

Z kolei od północy z wtorku na środę w całym Londynie, a także w części sąsiednich hrabstw Essex i Hertfordshire, obowiązywać będzie najwyższy, trzeci stopień restrykcji koronawirusowych - ogłosił w poniedziałek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Koronawirus nadal też szaleje w USA, co grozi wprowadzeniem ostrzejszych ograniczeń w całym kraju.

Obawy inwestorów o restrykcje przeważają nad opublikowanymi we wtorek dobrymi wskaźnikami z Chin.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w XI o 7,0 proc. rdr, po jej wzroście miesiąc wcześniej o 6,9 proc.

Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła w XI o 5,0 proc. rdr, po wzroście poprzednio o 4,3 proc.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 22 USD do 7.751,00 USD za tonę.