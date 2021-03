Miedź i KGHM na wznoszącej fali. Jutro też zapowiada się podobnie

Przez ostatnich 12 miesięcy wartość KGHM na warszawskiej giełdzie wzrosła o ponad 253 proc. i choć kurs akcji miedziowej spółki ostatnio notuje spadki, idąc w ślad za rynkiem miedzi, to perspektywy przed spółką są bardzo dobre. Miedź jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych i gorących surowców.

Pewne zagrożenie dla spółki czyha także w Warszawie. Pandemia mocno nadszarpnęła wpływami budżetowymi. Skarb Państwa może zatem sięgnąć po dywidendę za 2020 rok. To jednak oznaczałoby podzielenie się zyskami spółki z innymi akcjonariuszami. W tej sytuacji wyjściem może być powrót do wyższego poziomu podatku górniczego.



Jak mówi nam osoba związana z KGHM, choć taki scenariusz nie został upubliczniony, to wcale nie jest nierealny.

- Wiele wskazuje, że czwarty kwartał ubiegłego roku był dla spółki bardzo dobry. Obecne otoczenie jej sprzyja - przyznaje Jakub Szkopek.Co ciekawe, firma czerpie korzyści z zielonego zwrotu, ale warto podkreślić, że nie chce się stać jego zakładnikiem. Bo Zielony Ład to nie tylko zyski wynikające ze wzrostu cen miedzi, ale i np. koszty emisji. Kierowany przez Marcina Chludzińskiego KGHM - jak mało która z dużych polskich firm - stawia na OZE, zdając sobie sprawę, że to energia, prócz płac, należy do największych kosztów spółki.Czy wzmożone zapotrzebowanie na miedź KGHM może pokryć przyrostem wydobycia? Nie będzie to łatwe.W branżę producentów miedzi uderzyła pandemia, ale w sposób, którego mało kto się spodziewał. Bardzo złe prognozy dotyczące światowego PKB spowodowały, że koncerny górnicze masowo zarzucały plany dotyczące nowych zdolności produkcyjnych. Efekt? W sytuacji, gdy popyt na miedź będzie szybko rósł, z jego zaspokojeniem może być problem. Warto pamiętać, że budowa kopalni to lata – najpierw projektów, a dopiero później właściwych prac udostępniających złoże.W przypadku KGHM być może należałoby rozważyć przygotowanie do rozbudowy Sierra Gorda. Kopalnia ta jest bowiem zdolna nawet podwoić swoją produkcję. Jednak polski miedziowy gigant może nie być chętny do wykładania kolejnych miliardów na projekt, którego dotychczasowa faza dopiero na dobre ma zacząć się spłacać.Czy właśnie to sprawiło, że drugi, mniejszościowy udziałowiec kopalni - japoński Sumitomo (45 proc. udziałów) - chce sprzedać swoją część kopalni? Nie wiadomo. Jednak z pewnością nie będzie to sprzyjało ewentualnemu otwarciu nowego projektu.Symując: obecna sytuacja na rynku miedzi tak czy inaczej sprzyja naszej spółce. Wiele wskazuje, że przed KGHM jeszcze lepsze miesiące...