Miedź na giełdzie metali zwyżkuje

Miedź na giełdzie metali w Londynie zwyżkuje po tym, jak chińskie władze zobowiązały się do wdrożenia środków wspierających gospodarkę, co poprawi perspektywy popytu na metale przemysłowe. Miedź w dostawach 3-miesięcznych zwyżkowała na LME o 0,4 proc. do 9.545,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,51 proc. i jest po 4,3155 USD za funt.

Politycy w Pekinie przystąpili do wspierania słabnącej gospodarki po tym, jak kryzys na krajowym rynku nieruchomości zagroził zahamowaniem wzrostu gospodarczego w przyszłym roku.

Prezydent Xi Jinping nadzorował w poniedziałek posiedzenie Biura Politycznego Partii Komunistycznej Chin, które zasygnalizowało złagodzenie ograniczeń dla rynku nieruchomości.

Władze polityczne Chin zobowiązały się do ustabilizowania gospodarki w 2022 r. w reakcji na załamanie płynności wśród firm deweloperskich, co wstrząsa chińskim rynkiem obligacji.

Ludowy Bank Chin podał, że w przyszłym tygodniu obniży stopę rezerw obowiązkowych dla większości banków o 0,5 pkt. proc., co spowoduje uwolnienie na rynek 1,2 biliona juanów (188 mld USD) płynności.

Z kolei premier Chin Li Keqiqng wskazał, że jest miejsce na różne narzędzia polityki pieniężnej, aby wesprzeć firmy i gospodarkę.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 87 USD i kosztowała 9.505,00 USD za tonę.