Miedź na giełdzie w Londynie nieznacznie tanieje

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie spadają. Metal na LME jest wyceniany niżej o 0,1 proc. wobec 7.976 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,5580 USD za funt i traci 0,67 proc.

Notowania miedzi i innych metali przemysłowych znajdują się pod ciągłą presją z powodu utrzymujących się wśród inwestorów obaw o to, jaki będzie popyt. Do tego dochodzi jeszcze napięta sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, co negatywnie wpływa na rynkowe nastroje.

Ceny metali rosły na początku tego roku w reakcji na oczekiwania, że odbicie gospodarcze w Chinach - po Covid-19 - zwiększy zapotrzebowanie na metale bazowe.

Chociaż niektóre sektory chińskiej gospodarki mocniej się ożywiły - np. sektor energii odnawialnej - to nadal pozostaje słaby sektor nieruchomości.

Na rynkach nasilają się też obawy o słabszy popyt na metale poza Chinami.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 28 USD do 7.976,00 USD za tonę.