Miedź na LME podąża do rekordowego poziomu

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną w kierunku rekordowych poziomów z maja tego roku, gdy metal był wyceniany po 10.745,50 USD za tonę. Miedź w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 1,7 proc. i przyjmuje poziom 10.452,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź drożeje o 1,01 proc. do 4,7780 USD za funt.



Analitycy zwracają uwagę, że globalny kryzys energetyczny pogłębia zapaść w podaży metali przemysłowych, w tym miedzi.



Zapasy miedzi, monitorowane przez giełdę metali LME w Londynie, osiągnęły obecnie najniższy poziom od 1974 r.



Teraz w magazynach LME jest tylko 14.500 ton miedzi, a branża "miedziowa" zużywa rocznie ok. 25 mln ton tego metalu.



- W tej chwili LME zawiera fizyczne umowy na miedź, które w rzeczywistości nie są poparte fizycznym posiadaniem tego metalu w magazynach - mówi Michael Widmer, szef badań rynków metali w Bank of America.



Zakłócenia w dostawach metali bazowych pojawiają się na rynkach w kluczowym momencie dla światowej gospodarki, gdy ożywa ona po pandemii Covid-19. To grozi jeszcze mocniejszym obciążeniem dla łańcuchów dostaw i podsyca obawy, ze podwyższona inflacja może utrzymać się znacznie dłużej niż sądzono.



Rekordowe ceny surowców na całym świecie zagrażają wielu globalnym sektorom produkcyjnym, podobnie jak postępujące niedobory energii. Z tego powodu gospodarka Chin zanotowała w III kw. wolniejsze tempo wzrostu PKB: 4,9 proc. wobec 7,9 proc. w II kw.



- Ceny metali w dużej mierze zlekceważyły jednak to spowolnienie w chińskiej gospodarce - piszą w poniedziałkowej nocie rynkowej analitycy Capital Economics.



- Nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby nadal te zwyżki cen się utrzymały, ponieważ podwyższone ceny energii, które obecnie widzimy, przenoszą się na inne rynki towarowe, znacznie podnosząc koszty produkcji - dodają.



Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 297 USD i kosztowała 10.281 USD za tonę. Dzień wcześniej metal zdrożał o 333 USD.



W ub. tygodniu notowania miedzi na LME wzrosły najmocniej od 2016 r. - o ok. 9 proc.