Miedź na LME w Londynie tanieje

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje - inwestorzy nadal obawiają się epidemii koronawirusa. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana poniżej 5.689,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje jednak 0,45 proc. do 2,5940 USD za funt.

Inwestorzy nie spuszczają z pola widzenia problemu roznoszenia koronawirusa na świecie.

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła w poniedziałek o 508 przypadków, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tego dnia o 71 - poinformowała we wtorek Narodowa Komisja Zdrowia.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła tym samym do 77.658, a liczba ofiar śmiertelnych do 2.663. Ponad 27,2 tys. osób wyzdrowiało.

Komisja zwróciła uwagę na ponowny wzrost liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem w porównaniu z poprzednim dniem kiedy wyniosła 409.

Z kolei w Korei Południowej władze poinformowały we wtorek o 60 nowych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 893. Zmarło 8 osób. Pojawiły się doniesienia, że epidemia może zmusić Koreę Południowa i USA do ograniczenia wspólnych manewrów wojskowych.

Według południowokoreańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób daje się zauważyć tendencja spadkowa nowych przypadków zachorowań. Korea Południowa jest obecnie drugim, po Chinach kontynentalnych, ośrodkiem epidemii koronawirusa.

Bilans koronawirusa we Włoszech to już 7 ofiar śmiertelnych, w tym sześć w Lombardii, i 229 osób zarażonych.

W Iranie potwierdzono 61 przypadków zakażenia nowym koronawirusem i 12 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą ofiar śmiertelnych poza Chinami, skąd pochodzi wirus.

Przypadki zainfekowanych podróżnych z Iranu odnotowano już w Libanie, Kuwejcie i Kanadzie.

Inwestorzy zastanawiają się, czy rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie spowoduje stan globalnej pandemii i jak to wpłynie na poszczególne gospodarki, a zwłaszcza na chiński PKB.

Ekonomiści obniżają prognozy tempa wzrostu PKB Chin w I kwartale do 3 proc. lub jeszcze niżej. Jeszcze pod koniec stycznia oceniano, że PKB Chin spowolni do 4,5 proc.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 76 USD do 5.689,00 USD za tonę.