Miedź najdroższa od 8 lat

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź jest wyceniana najwyżej od 2012 r. i kontynuuje, jak mówią analitycy, "dramatyczne" wzrosty notowań. Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,5 proc. do 8.437,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,94 proc. do 3,8230 USD za funt.

Ceny miedzi rosną pomimo zamkniętych rynków w Chinach, gdzie od 11 lutego trwa świętowanie Nowego Roku Księżycowego, a w tym czasie spada tam popyt na metale przemysłowe.

Analitycy wskazują, że globalny optymizm co do odbicia w światowej gospodarce po pandemii koronawirusa mocno podsyca sentyment do podejmowania przez inwestorów ryzyka.

Uczestnicy rynku zakładają, że rozpowszechnianie na świecie szczepionek na koronawirusa, wprowadzanie środków stymulacyjnych dla gospodarek, w tym amerykańskiej, a do tego "zielone inwestycje", zwiększają popyt na metale bazowe, w tym miedź.

Tymczasem deficyt miedzi na rynkach metali może wynieść w 2021 r. blisko pół miliona ton.

Zapasy miedzi, monitorowane przez giełdę metali SHFE w Szanghaju są obecnie najniższe, jak na tę porę roku, od ponad dekady.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 62 USD i kosztowała 8.394,00 USD/t.

W ub. tygodniu miedź na LME zyskała 5,3 proc. - najmocniej od lipca 2020 r.