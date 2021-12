Miedź nieznacznie tanieje

Miedź na giełdzie metali w Londynie nieznacznie tanieje w trakcie czwartkowego handlu. Metal w dostawach 3-miesięcznych zniżkuje na LME o 0,4 proc. wobec 9.652,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,33 proc. i jest po 4,3790 USD za funt.

Na rynku pojawiły się informacje, że zapasy miedzi monitorowane przez giełdę metali w Londynie wzrosły o 950 ton do 75.175 ton.

Analitycy Bloomberg Intelligence (BI) wskazują, że równowaga popyt-podaż na rynku miedzi może zostać osiągnięta w 2022 r., po deficycie w 2021 r. szacowanym na ponad 300 tys. ton.

Eksperci BI dodają, że to, iż cena miedzi utrzymuje się powyżej 9.000 USD za tonę to skutek niskich dostępnych zapasów tego metalu.

Jeśli na giełdach pojawi się więcej miedzi, to do końca przyszłego roku może nastąpić ostra korekta cen metalu - do poniżej 8.000 USD za tonę miedzi.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 58 USD i kosztowała 9.652,00 USD za tonę.