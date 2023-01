Miedź tanieje. Rosną obawy o ożywienie w Chinach

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje, a inwestorzy zaczynają wątpić w ożywienie gospodarcze w Chinach, pomimo pozytywnych wskaźników PMI z gospodarki.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,8 proc. wobec 9.210,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,1490 USD za funt i traci 1,26 proc.

Na rynkach pojawiają się wątpliwości co do tego, jak szybko chińska gospodarka podniesie się po fali Covid-19, z którą zmaga się od czasu odejścia od strategii "Zero Covid" i zniesienia ograniczeń i blokad.

Słabsze nastroje na rynkach metali nie poprawiły się nawet po tym, jak w Chinach opublikowano pozytywne dane PMI z sektora przemysłowego i usług w styczniu.

PMI w sektorze usług w styczniu wyniósł 54,4 pkt. wobec 41,6 pkt. w poprzednim miesiącu, a analitycy spodziewali się 52 pkt., w przemyśle było 50,1 pkt., a composite wyniósł w I 52,9 pkt. wobec 42,6 pkt. miesiąc wcześniej.