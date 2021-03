Miedź traci przez obawy o pandemię koronawirusa

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź traci na wartości - drugą sesję z rzędu - w reakcji na obawy globalnych inwestorów o pogarszającą się sytuację zdrowotną na świecie. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 1,0 proc. - po 8.886,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,43 proc. do 4,0610 USD za funt.

Na świecie w wielu krajach odnawiane są blokady gospodarek, co budzi wątpliwości inwestorów co do postępów w mającym nastąpić ożywieniu gospodarczym.

Niemcy, Francja i Włochy zaostrzyły ograniczenia w związku z pandemią. W wielu krajach rośnie też liczba zachorowań i zgonów z powodu Covid-19.

Tymczasem z rynków miedzi zniknął jeden z czynników ryzyka - koncern Antofagasta zdołał uniknąć strajku w swojej największej kopalni miedzi w Chile, co złagodziło obawy o dostawę miedzi z tego regionu.

Pracownicy kopalni miedzi Los Pelambres przyjęli w końcu ofertę wynagrodzeń - po długich negocjacjach. Kopalnia ta odpowiada za ok. 6 proc. produkcji miedzi w Chile.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 128 USD do 8.980,00 USD za tonę.