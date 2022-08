Miedź w Londynie pod presją po słabszych prognozach dla Chin

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są pod presją po słabszych prognozach wzrostu dla gospodarki Chin, największego odbiorcy metali przemysłowych na świecie. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana niżej wobec 7.924,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,5810 USD za funt i traci 0,25 proc.

Pogarszające się perspektywy gospodarcze dla Chin wpływają negatywne na notowania metali przemysłowych.

Ekonomiści Goldman Sachs Group Inc. obniżyli prognozy wzrostu PKB Chin w tym roku do 3,0 proc. z 3,3 proc., w reakcji na słabsze dane makro za lipiec, blokady w gospodarce ze względu na epidemię Covid-19 i nasilający się kryzys energetyczny, a to wszystko zwiększa niepewność co do dalszych perspektyw dla gospodarki.

Stratedzy Nomura obcięli swoje szacunki PKB Chin w tym roku do 2,8 proc. z 3,3 proc.

"Sytuacja covidowa w Chinach pogorszyła się ostatnio, a dane o aktywności gospodarczej w sierpniu mogą być jeszcze gorsze niż już i tak słabe wskaźniki z lipca ze względu na rosnącą liczbę blokad w gospodarce" - napisali eksperci Nomura w nocie.

Analitycy rynków metali zwracają też uwagę, że kryzys energetyczny w Europie przyczynia się do niestabilnych obrotów na giełdzie metali LME w Londynie, gdzie inwestorzy oceniają straty w podaży metali w obliczu rosnącego ryzyka, że wysoka inflacja i podwyższanie stóp procentowych przez banki centralne ograniczy popyt na metale bazowe.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 54 USD do poziomu 7.924,00 USD za tonę.