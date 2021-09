Miedź w Londynie tanieje w reakcji na wydarzenia w Chile

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje w reakcji na słabnięcie napięć na tle płacowym w kopalniach miedzi w Chile, co zmniejsza jeden z poważnych czynników ryzyka dla globalnych rynków metali. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej wobec 9.431,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 0,46 proc. do 4,3140 USD za funt.

W sobotę doszło do podpisania porozumienia płacowego pomiędzy robotnikami a władzami kopalni miedzi Caserones, która należy do koncernu JX Nippon Mining & Metals. To oznacza zakończenie trwającego prawie miesiąc sporu dotyczącego podwyżki wynagrodzeń.

Władze koncernu Codelco wcześniej zawarły z kolei porozumienia płacowe z górnikami w swojej największej kopalni miedzi w Chile - El Teniente.

W kopalni Andina, należącej do Codelco w zeszłym tygodniu dwa związki zawodowe zgodziły się na deal płacowy z władzami koncernu.

Analitycy zwracają uwagę, że wznowienie działania kopalni miedzi Caserones i Andina - z których pochodzi 1,5 proc. światowej produkcji miedzi - złagodzi rynkowe obawy dotyczące globalnej podaży tego metalu.

W Chile, które dostarcza 1/4 światowej produkcji miedzi, zbliża się do końca intensywny okres odnawiania kontraktów płacowych, a branży - jak do tej pory - udało się uniknąć dłuższych przestojów w największych kopalniach.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 54 USD do 9.431,00 USD za tonę.