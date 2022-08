Miedź w Londynie zalicza trzeci tydzień na plus

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie nieznacznie spadają w trakcie sesji w piątek, ale metal zaliczy 3. tydzień ze zwyżką notowań w ciągu ostatnich 4 tygodni. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany na razie niżej o 0,3 proc. - po 8.149,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,7030 USD za funt i traci 0,09 proc.

Na giełdy metali w tym tygodniu powrócił apetyt inwestorów na ryzyko, ponieważ gracze cieszyli się, że słabnąca inflacja w USA zmniejszy presję na Fed do mocnego zacieśniania polityki pieniężnej. To złagodziło rynkowe obawy o możliwą recesję w amerykańskiej gospodarce, co wpłynęłoby na popyt na metale przemysłowe.

Inwestorzy wolą jednak zachować ostrożność, zwłaszcza ze względu na ostatnie komentarze bankierów z Fed.

Prezes Fed z San Francisco Mary Daly powiedziała, że inflacja w USA jest zbyt wysoka, dodając, że przewiduje bardziej restrykcyjną politykę Fed w 2023 r.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 88 USD i sięgnęła poziomu 8.173,00 USD za tonę.

Ceny miedzi na LME wzrosły w tym tygodniu o 3,6 proc.