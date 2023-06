Miedź zalicza pierwszy pozytywny tydzień po 6 tygodniach spadków

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną, a metal zaliczy pierwszy pozytywny tydzień po zniżkach w ciągu poprzednich 6 tygodni. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 0,4 proc. - po 8.273,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7405 USD za funt i zwyżkuje o 0,79 proc.

Inwestorzy czekają w piątek na kluczowy dla rynków raport o zatrudnieniu w USA w maju.

Analitycy prognozują stopę bezrobocia w maju na poziomie 3,5 proc. i wzrost nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 195 tys.

Do poprawy nastrojów na rynkach przyczynił się m.in. fakt, że amerykański Senat przegłosował w czwartek w nocy ustawę zawieszającą do 2025 r. limit zadłużenia, co pozwoli Stanom Zjednoczonym na uniknięcie bankructwa.

Wcześniej inwestorzy otrzymali w czwartek dane Caixin o PMI w Chinach w przemyśle, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków i przekroczyły poziom 50 pkt., który wskazuje na rozwój branży.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 154 USD do 8.244,00 USD za tonę.

W tym tygodniu miedź w Londynie zdrożała o 1,7 proc.