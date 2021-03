Miedź ze stabilną ceną

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź utrzymuje się na stabilnym poziomie. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany blisko 9.057,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź spada 0,55 proc. do 4,0900 USD za funt.

Traderzy oceniają sytuację rynkową w związku z rosnącymi obawami o inflację wobec perspektyw szybszego wzrostu gospodarczego na świecie, który wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na metale przemysłowe, w tym miedź.

W ostatnich tygodniach ceny miedzi wahały się, ponieważ rynki zmagają się z rosnącym oprocentowaniem obligacji skarbowych, gdy tymczasem pojawiają się sygnały, że Chiny zamierzają zmniejszyć wydatki na stymulowanie gospodarki.

Z kolei prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył w artykule w "The Wall Street Journal", że amerykański bank centralny będzie udzielał pomocy gospodarce USA "tak długo, jak będzie to konieczne", co pozytywnie działa na nastroje rynkowych graczy.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 2 USD do 9.057,00 USD za tonę.

25 lutego na LME za tonę miedzi płacono 9.412,50 USD - najwyżej od VIII 2011 r.