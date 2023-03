Miedź zyskuje, bo słabnie kryzys bankowy

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną w następstwie poprawy nastrojów inwestorów co do łagodzenia kryzysu bankowego. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 1,6 proc. - po 8.650,50 dol. za tonę - informują maklerzy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,9135 dol za funt i zwyżkuje o 1,27 proc.

Nastroje inwestorów poprawiły się, a obawy o płynność finansową First Republic Bank osłabły po tym, jak podano, że amerykańskie władze starają się stworzyć plan naprawczy dla kalifornijskiego banku i chcą zaangażować w pomoc największe banki w USA.

Na rynkach kończy się w ten sposób tydzień naznaczony mocnymi zawirowaniami i niepokojem wywołanym kryzysem bankowym w USA i Europie.

"Awersja na rynkach do ryzyka nieco się zmniejszyła po przyznaniu pomocy finansowej First Republic Bank, a wcześniej szwajcarskiemu bankowi Credit Suisse" - piszą w rynkowej nocie analitycy Everbright Futures Co.

"Rynki będą teraz z uwagą śledzić komentarze na temat podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną" - dodają.

Fed zbiera się na posiedzeniu 21-22 marca, a analitycy prognozują, że bank centralny USA podwyższy stopy procentowe w przyszłym tygodniu o 25 pb.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 14 dol. i jej cena wyniosła 8.518,00 dol. za tonę.