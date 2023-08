Miedziowa grupa wyprodukowała więcej srebra i molibdenu

Grupa kapitałowa KGHM wyprodukowała w lipcu 2023 roku o 4 proc. mniej miedzi płatnej niż rok wcześniej i o 8 proc. więcej srebra. Sprzedaż miedzi spadła o 1 proc. rok do roku, a srebra wzrosła o 12 procent.

Produkcja miedzi płatnej grupy KGHM w lipcu wyniosła 57,6 tys. ton i była niższa o 4 procent w stosunku do lipca 2022 roku. Spadek dotyczył segmentów KGHM International oraz Sierra Gorda, przy jednoczesnym wzroście produkcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 129,9 tony, tj. 8 proc. więcej niż zrealizowano w lipcu 2022 roku. Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i wzrosła o 50 proc. w relacji do poziomu z lipca 2022 roku.

Produkcja miedzi zgoda z założeniami, srebro powyżej oczekiwań

Produkcja miedzi w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana zgodnie z założeniami budżetu za okres 7 miesięcy 2023 roku, natomiast w zakresie produkcji srebra zanotowano wzrost powyżej założeń budżetowych (+7 proc.).

Sprzedaż miedzi wyniosła 51,2 tys. ton i była niższa o 1 proc. w odniesieniu do lipca 2022 roku. Niewielki wzrost sprzedaży miedzi odnotowano w lipcu 2023 roku w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w KGHM International. Niższą sprzedaż odnotowano w Sierra Gorda.

Sprzedaż srebra wyniosła 131,6 tony i była wyższa o 12 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku.

Produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź SA wzrosła

Jeżeli chodzi o samą spółkę KGHM, produkcja miedzi w koncentracie wyniosła 33,6 tys. ton i była większa o 4 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku. Wzrost produkcji wynika z większego wydobycia i przerobu urobku o lepszej jakości. Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 110,1 tony i była wyższa o 1 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku, co było związane z większą zawartością srebra w urobku.

Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 49,8 tys. ton i była większa o 1 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku. Produkcja srebra metalicznego wyniosła natomiast 128,1 tony i była większa o 9 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku.

Sprzedaż miedzi wyniosła w lipcu 44,9 tys. ton i była wyższa o 5 proc. od sprzedaży z lipca 2022 roku. Jest to efekt opóźnienia wysyłki z czerwca na lipiec (500 ton katod) oraz nieznacznie większego popytu na katody miedziane. Sprzedaż srebra wyniosła 129,7 tony i była wyższa o 13 proc. w porównaniu do sprzedaży z lipca 2022 roku. Wzrost nastąpił dzięki większej produkcji w lipcu 2023 roku oraz dostosowaniu harmonogramu sprzedaży do klientów.

KGHM na giełdzie jest wyceniany na 22,5 mld zł. Prawie 32 proc. akcji posiada Skarb Państwa.