Miedziowa kradzież stulecia zatacza coraz szersze kręgi

Ponad sto milionów euro strat z powodu kradzieży metali to tylko jeden z problemów największego europejskiego producenta miedzi, niemieckiego Aurubisa. Kłopot w tym, że cały system zaopatrzenia w złom giganta musi zostać poprawiony.

Aurubisa dotknęła kradzież na dwóch etapach produkcji.

Wydarzenia w spółce wzbudziły obawy w innych firmach miedziowych.

Aurubis będzie musiała poprawić kontrolę procesów produkcyjnych i napływającego do firmy złomu.

W ubiegłym tygodniu największy producent miedzi w Europie ze złomu (KGHM jest największym na kontynencie producentem miedzi rodzimej) niemiecki koncern Aurubis podał sensacyjne dane. Spółka padła ofiarą przestępców. Straty wyniosły ponad sto mln euro.

Przestępcy zaatakowali Aurubisa na dwóch etapach produkcji

Rzecznik Aurubias przyznał, że przedsiębiorstwo prowadzi dochodzenie w sprawie wyrafinowanej operacji przestępczej z udziałem zarówno zewnętrznych dostawców, jak i współwinnych pracowników głównej huty w Hamburgu.

Co już wiadomo?

Po pierwsze firma została okradziona na dwóch etapach produkcji. Wiadomo już, że nie otrzymała części zakupionego złomu miedzianego, za który zapłaciła. Skoro straty mogą iść w ponad sto mln euro, o jakie ilości niedostarczonej miedzi chodzi?

W grę wchodzi nawet kilkanaście tys. ton złomu miedzianego (przy obecnej cenie około 8,4 tys. dol. za tonę). Już to wskazuje, ze proceder był raczej długotrwały, a w firmie nie zadziałały tzw. czerwone flagi alarmowe.

Zresztą jak mówi Michael Lion, menadżer od lat związany z branża recyklingu, bardzo znaczne sumy pieniędzy sugerują, że była to wyjątkowo dobrze zorganizowana operacja, w którą mogła zaangażować się sieć spiskujących dostawców.

Wiele wskazuje, ze Aurubis zbyt mało uwagi poświęcał na kontrolę, czy zakupiony złom miedzi faktycznie do firmy trafiał. Długotrwałość procederu wskazuje, że przestępcy mieli wiedzę co do procedur bezpieczeństwa w firmie.

Dużo mniejszą wagę w problemach Aurubisa ma drugie przestępstwo. Z magazynów firmy zniknęły stopy metali szlachetnych. Kradzież może się zdarzyć, ale jednak i to zdarzenie wskazuje, że w firmie kierowanej przez Rolanda Haringsa w sferze bezpieczeństwa nie dzieje się dobrze.

Następstwa będą znaczące dla całej branży miedziowej

Informacje płynące z Hamburga – lokalizacji najważniejszego zakładu Aurubisa - wstrząsnęły rynkiem miedzi. Wiadomo już, że wiele firm robi „awaryjny” przegląd zasobów. W praktyce oznacza to sprawdzenie, czy mają w swoich magazynach deklarowaną ilość metali.

Wiadomo także, że sprawdzony będzie musiał zostać cały system zaopatrzenia w złom metali. Już teraz podejrzewa się, że część ładunków zamiast złomu miedzianego zawierała mniej cenny złom lub wręcz złom bez zawartości miedzi.

Komentarze analityków wskazują, że problem z fałszowaniem składu złomu może dotykać nie tylko niemieckiej spółki, ponieważ w innych firmach z branży obowiązują podobne procedury.

Obecnie z Aurubisa nadchodzi jedna tylko dobra informacja. Szkody wynoszą nie nawet kilkaset mln euro, ale znajdują się w „niskim, trzycyfrowym przedziale milionów euro”.

Aurubis działa na rynku od ponad stu lat. Zatrudniająca ponad 6 tys. pracowników firma specjalizuje się w przerobie złomu miedziowego. Jednak w ostatnich zainwestowała w ekstrakcję miedzi i innych metali z coraz bardziej złożonych form złomu, w tym ze starych płytek drukowanych, a ostatnio także z akumulatorów litowo-jonowych.

Aurubis wcześniej prognozował zysk operacyjny przed opodatkowaniem w wysokości od 450 do 550 mln euro za rok finansowy 2022–2023. Teraz uzyskanie takiego wyniku nie jest już możliwe.